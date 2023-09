Una nit d’alta intensitat política. Finalment l’esquerra mantindrà la presidència de la Mancomunitat de la Ribera Alta. L’acord entre el Partit Socialista i Compromís va atorgar la victoria a Paqui Momparler.

Per a la nova presidenta, el diàleg i el consens serà el seu full de ruta

Estar al costat de les persones que conformen la mancomunitat és altre dels seus objectius

Però, abans d’això, la victòria no estava assegurada, perquè la seua candidatura no era l’única. L’alcalde d’Alberic, Toño Carratalà, de Ciutadans per Alberic, es presentava per ostentar la presidència. La nit continuava amb més sorpreses, sobretot en el moment de la votació. Més que ajustada. Empat a 41 entre ambdós candidats i tres vots en blanc. Carratalà va rebre el recolzament dels alcaldes i regidors del Partit Popular, de VOX i d’alguna formació d’esquerres, en les que es va produir alguna fuga per aconseguir eixe nombre de vots.

Moments de tensió que es van viure al saló d’actes de l’Ajuntament d’Alzira. El PSOE va demanar un recés abans de la segona votació. Quan es va iniciar, va seguir un recompte similar a la primera.

Un inici igualat que va donar pas a la majoria de Paqui Momparler per a després veure com L’alcalde d’Alberic remuntava. Finalment, l’alcaldessa va rebre el recolzament dels 46 vocals davant dels 38 de Toño Carratalà. En l’últim moment, cinc integrants del ple van canviar la seua votació, donant la presidència de la Mancomunitat de la Ribera Alta a l’esquerra.

Momparler s’ha imposat a l’altre candidat, el fins ara president de l’ens comarcal, Txema Peláez.

La nova presidenta advoca per millorar la participació ciutadana i la comunicació “en tots els seus vessants”