Un major nombre de material així com de personal per a la Policia Local. L’alcaldessa de València, Maria José Català, ha anunciat que vol reforçar el cos de forma immediata. Sent un dels principals objectius només arribar al govern municipal.

Catalá ha realitzat la seua primera visita només accedir al càrrec a la Central de la Policia Local. Per a, segons ha explicat, conèixer de primera mà les problemàtiques per fer front a la inseguretat

I es que 1 de cada 4 funcionaris de l’ajuntament del cap i casal formen part de la policia local

En el primer dia de treball com a nova alcaldessa. Català ja es va reunir amb cap de la Policia Local a l’ajuntament i abordar la millora i el reforçament del cos

200 policies més és l’objectiu que té marcat l’alcaldessa i el seu equip

El reforç de la policia de barri, aquella que patrulla a peu. Té una comunicació directa amb els veïns, comerciants i que aborda les problemàtiques en primera persona, també està sobre la taula

Encara que, el cap i casal és una de les ciutats en les que menys ha crescut la taxa de criminalitat, a València s’ha vist augmentada en els últims anys

Per a l’alcaldessa estes mesures son un primer pas

Durant la visita, Catalá ha estat present en la formació conjunta de la Policia Local sobre prevenció i detecció de bandes juvenils. Que aquestos dies s’està portant a terme en les instal-lacions de la Central