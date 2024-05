L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha rebut en el Saló de Cristall de l’Ajuntament a representants del Consell General del Poder Judicial i als presidents de les Audiències Provincials

Estan a València amb motiu de la celebració de les XXII Jornades de Presidents/as d’Audiències Provincials.

En este sentit, Catalá ha destacat llocs emblemàtics de la ciutat que la comitiva ha visitat com és el Tribunal de les Aigües de la Vega, “el tribunal de justícia més antic d’Europa amb un funcionament molt peculiar però molt simbòlic i significatiu” i la Llotja de la Seda, qualificat per l’alcaldessa com “una de les joies arquitectòniques de la ciutat”.

Així mateix, la primera edil ha assenyalat respecte als temes que s’abordaran en les sessions “que es tracta d’uns desafiaments molt diferents dels que ens enfrontàvem fa 20 anys”, quan es va realitzar per primera vegada esta trobada a València.