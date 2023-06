L’alcaldessa de València dividix l’Ajuntament en set grans blocs mentre s’estructuren les àrees i delegacions definitives

María José Catalá delega la signatura dels servicis en els seus regidors per a activar la gestió municipal

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha signat el seu primer decret per a delegar la signatura i competències en els seus regidors i que la gestió diària no es detinga. Amb això es pretén donar un impuls immediat a la labor municipal i anar prenent coneixement de l’estat actual de les necessitats dels diferents servicis gestors, per a no demorar cap acció en tant s’estructura el govern de manera definitiva.

En el decret de la delegació de la signatura en els seus regidors, la nova alcaldessa de València recull que “en tant es procedix a estructurar les àrees i delegacions de la manera més adequada, per a atendre les necessitats municipals i impulsar les polítiques del govern municipal, resulta imprescindible evitar qualsevol mínima dilació o paràlisi dels procediments administratius. Per això és procedent atribuir a cada servici municipal un regidor responsable de la signatura dels assumptes que per raó de les matèries i activitats de la seua competència a cadascun concernix”

Cadascun dels blocs de gestió tindrà un regidor de manera provisional

Cadascun dels blocs de gestió tindrà un regidor de manera provisional amb la delegació de signatura de servicis, però no estarà a soles, perquè tindrà el suport d’un altre dels regidors formant un grup de treball fins que de manera definitiva María José Catalá repartisca les delegacions.

La legislació preveu un termini de 30 dies per a donar coneixement de les resolucions de l’alcalde en matèria de nomenament de tinents d’alcalde, membres de la Junta de Govern Local i presidents de les comissions informatives, així com de les delegacions que l’Alcaldia estime oportú conferir.

Les resolucions signades este diumenge per l’alcaldessa de València tenen caràcter provisional, amb l’objectiu que l’administració no pare. A l’espera de l’estructura definitiva, els nomenaments són els següents:

1. Nomenaments membres de la Junta de Govern Local:

María José Ferrer San Segundo.

Julia Climent Monzó.

Juan Giner Corell.

Juan Carlos Caballero Montañés.

Paula Llobet Vilarrasa.

Santiago Ballester Casabuena.

Jesús Carbonell Aguilar.

2. Nomenaments tinents d’alcalde:

Primera tinenta d’alcalde: María José Ferrer San Segundo.

Segona tinenta d’alcalde: Julia Climent Monzó.

Tercer tinent d’alcalde: Juan Giner Corell.

3. Nomenament secretari de la Junta de Govern Local:

Titular de la Secretaria de la Junta de Govern Local: María José Ferrer San Segundo.

Suplent de la Secretaria de la Junta de Govern Local: Juan Giner Corell.

4. Delegació de facultats genèriques per matèries en regidors:

Hisenda i Participació: María José Ferrer San Segundo.

Recursos Humans i Tècnics: Julia Climent Monzó.

Urbanisme i Habitatge: Juan Giner Corell.

Medi Ambient: Juan Carlos Caballero Montañés. Ací s’inclouen també tots els servicis que li corresponen al portaveu. En este bloc, els servicis estaran coordinats al costat de Carlos Mundina.

Economia i Grans Projectes: Paula Llobet Vilarrasa. En este bloc els servicis estaran coordinats al costat de José Marí Olano.

Benestar Social i Cultura: Santiago Ballester Casabuena. En este bloc els servicis estaran coordinats al costat de José Luis Moreno Maicas, Marta Torrado y Rocío Gil.

Mobilitat i Seguretat Ciutadana: Jesús Carbonell Aguilar. En este bloc els servicis estaran coordinats al costat de Carlos Mundina.

L’abast de la delegació comprén la facultat de dictar actes administratius i de resoldre els recursos administratius interposats, així com la signatura dels documents de qualsevol naturalesa necessaris per a la gestió de les matèries delegades.