Parlar dels reptes de la ciutat, d’augmentar la competitivitat i de no deixar passar oportunitats.

Eixos han siguts els principals temes que s’han ficat sobre la taula en la reunió entre l’alcaldessa de València i l’empresari Vicente Boluda. Uns temes que per a Català conflueixen en diferents posicions i respostes, l’ampliació del port, la recuperació de la copa Amèrica i el corredor mediterrani.

Català ha tornat a defensar la seua opinió respecte a la construcció d’aquesta infraestructura ferroviària inacabada. En aquest cas, davant el president de l’Associació Valenciana d’Empresares i de Boluda Corporació Marítima

María José Catalá, que ha assegurat que “la València que vol liderar no és la que deixa passar oportunitats”, també ha parlat de la recuperació de la celebració de la Copa America’s o de la candidatura de la ciutat per a ser seu del mundial del futbol.

En la reunió, en la qual també ha participat Ignacio Boluda, María José Catalá ha manifestat “l’objectiu del govern municipal de col·laborar amb l’empresariat valencià

Català ha destacat la importància de la visita de Boluda, com a màxim representant de l’empresariat valencià.

L’Alcaldessa també ha parlat amb Vicente Boluda d’altres projectes pendents com la Marina d’Empreses que no es poden resoldre per la inseguretat jurídica i s’estan revisant tots els organismes autònoms i els seus interlocutors, valorant la professionalitat i experiència. L’alcaldessa ha expressat el seu desig de “recuperar la celebració de la Copa America en La Marina”, i ha rebut el suport de Vicente Boluda.