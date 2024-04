En la reunió de la FEMPamb el ministre de Política Territorial

María José Catalá explica que l’EMT requereix un contracte programa, com el que tenen altres ciutats, per a sufragar despeses

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha exigit hui “un increment del finançament estatal per a millorar el transport públic de València, en igualtat de condicions amb altres ciutats que compten amb un conveni o contracte programa per a sufragar este servici oportunament”, tal com ha manifestat al final de la reunió de la Junta de Govern de la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies), amb el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres Pérez.

María José Catalá ha explicat que els i les representants locals han abordat amb el ministre “la necessitat urgent d’abordar este increment, de manera substancial, per a València i tots els municipis que van perdre gran part dels seus ingressos durant la Covid”. “Nosaltres necessitem millorar les freqüències de pas dels autobusos de l’Empresa Municipal de Transports (EMT), així com abordar la situació del transport metropolità, en condicions d’igualtat amb altres ciutats, com Barcelona o Madrid, que compten amb un finançament oportú avalat per un contracte programa”, ha aclarit.

D’altra banda, l’alcaldessa s’ha manifestat “sorpresa” davant el fet que “el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica no ha pogut o sabut contestar a les preguntes dels socis de la FEMP sobre el que s’ha publicat en relació a “la possible previsió del Govern central de dedicar gran part dels fons destinats a les administracions locals a la compra d’accions de telefònica”. “Sens dubte, en el moment d’inestabilitat en el qual es troben les administracions locals sense unes regles de despesa, sense saber si podem estrenar els romanents, ni actualització de les liquidacions en els tributs de l’Estat, sembla una broma de mal gust, dir o no desmentir que gran part del finançament destinat els municipis i administracions locals s’empre en la compra d’accions”.

“És un despropòsit i una vergonya, i com no ha volgut contestar-nos, el dubte seguix ací, una cosa que ens ofén als municipis, especialment a la ciutat de València”, ha conclòs Catalá.