L’alcaldessa ha intervingut en el panell “In the front lines: climate hotspots” per a explicar la Capitalitat Verda Europea i l’estratègia de València “per a ser una ciutat més amable i sostenible”

Catalá explica que València és la primera ciutat mediterrània que ostenta la distinció de Capital Verda Europea “i ho fa amb l’ambició de barallar per uns mars i oceans en general, lliures de plàstics”

L’alcaldessa coincidix amb el Papa Francesc en “la necessitat d’unir la sostenibilitat amb l’equitat social”

Abans de participar en la Cimera “From Climate Crisi to Climate Resilience”, María José Catalá ha assistit a una audiència amb el Papa Francesc

L’alcaldessa de València, María José Catalá, com a representant de l’única ciutat espanyola que ha acudit a la cimera impulsada pel Papa Franscesc al Vaticà per a reflexionar sobre el canvi climàtic, ha defés “la importància de l’acció col·lectiva i de la responsabilitat compartida en la gestió de polítiques públiques que afecten el medi ambient i la sostenibilitat”.

Com a alcaldessa de València, present en este fòrum per ser la Capital Verd Europea 2024, la primera del Mediterrani, María José Catalá ha explicat que la ciutat afronta este repte amb ‘sensibilitat mediterrània’ i amb l’ambició de barallar per una Mar Mediterrània, i pels mars i oceans en general, lliures de plàstics”.

En la seua intervenció, María José Catalá, que ha compartit amb altres autoritats municipals i portaveus governamentals de diferents països les experiències i els reptes als quals s’enfronten les ciutats davant el canvi climàtic, ha explicat la Capitalitat Verda Europea i l’estratègia de València “per a ser una ciutat més amable i sostenible”, i ha reparat en “la necessitat d’unir la sostenibilitat amb l’equitat social”.

En primer lloc, l’alcaldessa ha agraït a la Santa Seu “la seua sensibilitat”, i al Papa Francesc el seu “lideratge i compromís per a conscienciar sobre la dimensió del desafiament del canvi climàtic i per a treballar darrere de l’objectiu de cuidar i llegar un planeta millor”. Seguidament, ha parlat del que està fent a València “amb este mateix objectiu, que és una prioritat en l’agenda política del govern municipal”.

L’alcaldessa ha iniciat el seu parlament rememorant la tragèdia que va viure la ciutat amb la riuada de 1957 en què van morir centenars de persones i es van perdre habitatges i negocis. “Després de desviar el llit del riu, es va intervindre en la zona que hui constituïx el major parc lineal d’Europa, de 10 quilòmetres quadrat de zona verda”, ha celebrat, per a explicar “l’important que resulten les decisions amb perspectiva mediomabiental”.

“Per això, València, que, per la seua ubicació en l’arc Mediterrani, és una de les zones més vulnerables davant els perills climàtics, ha assumit amb orgull la responsabilitat de liderar enguany el debat sobre les polítiques transformadores de lluita contra el canvi climàtic, amb una orientació estratègica dirigida aconseguir els objectius de neutralitat climàtica en l’horitzó 2030”, ha detallat.

“A València també hem identificat que la nostra major amenaça derivada de la crisi climàtica és l’augment de les temperatures, allargant-se les temporades de calor a la primavera, estiu i tardor i això impacta sobre tota la població, però de manera més severa sobre els col·lectius més desfavorits. El passat estiu vam monitorar un total de 130 llars vulnerables i hem constatat que les condicions de temperatura i humitat excedien dels nivells recomanats”, ha explicat.

En este punt, María José Catalá s’ha detingut en accions de govern com la implementació de mesures per a protegir les llars del tall de subministraments energètics o l’inici de la construcció de la planta fotovoltaica urbana més gran d’Europa, que proporcionarà energia neta i gratuïta a més de 800 llars en situació de vulnerabilitat. I ha parlat d’altres iniciatives que reflectixen “un compromís amb la sostenibilitat, accions relacionades amb la mobilitat i amb el foment de l’agricultura i dels productes de quilòmetre zero, i el suport a la comunitat, especialment a aquells en situacions vulnerables”.

En esta cita també s’han donat cita l’alcaldessa de París, Anne Hidalgo; l’alcalde de Londres, Sadiq Khan; l’alcaldessa de Boston, Michelle Wu; l’alcalde de Roma, Roberto Gualtieri; l’alcalde de Sao Paulo, Ricardo Nunes, l’alcaldessa de Colònia, Henriette Reker, entre altres. Així com, la governadora de l’Estat de Nova York, Kathy Hochul; el governador de la Regió Metropolitana de Santiago de Xile, Claudio Orrego o el governador de l’Estat de Califòrnia, Gavin Newsom, entre altres.

Al matí, el Papa Francesc els ha rebut en una audiència en la qual també han participat la resta de ponents d’esta Cimera que posa el focus a les ciutats “com el nucli de la resiliència climàtica” i donarà llum verda a un “Protocol planetari per a la resiliència davant canvi climàtic: Una nova manera de navegar per la crisi climàtica” que farà una crida als Caps d’Estat i de Govern perquè faciliten una major participació d’alcaldes i governadors en la política climàtica mundial, ja que “el canvi climàtic és global, repercutix localment i requerix accions locals.”