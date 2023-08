L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha reafirmat el compromís de l’Ajuntament amb la causa sahrauí. En la recepció dels xiquets i xiquetes participants del projecte ‘Vacances en Pau’, que compta ja amb 26 anys d’història. Este programa d’acolliment familiar temporal, posa l’èmfasi en quatre aspectes fonamentals: educatiu, sanitari, social i lúdic.

Catalá ha fet una crida a les famílies per tal que s’unisquen a l’acolliment familiar al temps que les institucions donen ferramentes i servies. Per tal que la seua estància siga lo més còmoda i saludable possible.

L’alcaldessa de València s’ha compromès a continuar donant visibilitat, suport econòmic i personal a aquest projecte i a més ha posat en valor les habilitats dels xiquets i xiquetes sahrauís, per la seua gran capacitat d’adaptació.

El programa ‘Vacances en Pau’ acollirà este estiu un total de 97 menors d’entre huit i 12 anys, que estaran fins a finals d’agost o principis de setembre. De tots ells, huit seran acollits per famílies de la ciutat de València i 30 en altres municipis de la província.