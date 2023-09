L’alcaldessa de València serà la portadora de la Real Senyera

La Junta de Govern, que per primera vegada en la història de la ciutat s’ha celebrat en Tabacalera, ha aprovat el programa d’actes de la festivitat del 9 d’Octubre

L’Ajuntament de València celebrarà, un any més, el 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat, Valenciana, amb diferents actes en els quals, com és tradició, cobrarà especial protagonista la Real Senyera, l’única bandera del món amb rang de reialesa que presidirà la processó cívica que enguany canviarà el seu recorregut habitual per les obres de canalització d’aigua al carrer Sant Vicent (entre plaça Reina i plaça de l’Ajuntament) i tornarà a entrar en la Catedral.

La Junta de Govern, que per primera vegada en la història de la ciutat s’ha celebrat en l’edifici municipal de Tabacalera, ha aprovat hui el programa d’actes d’esta festivitat que commemora l’aniversari de l’entrada a València del Rei Jaume I i començarà el divendres 6 d’octubre, amb el solemne acte de lliurament d’honors i distincions. Aqueix divendres a la vesprada, a les 19.30 hores, la Sala Iturbi del Palau de la Música, que celebrarà la seua obertura després de quatre anys d’obres, acollirà el tradicional concert que l’Orquestra de València interpreta amb motiu de la festivitat del 9 d’Octubre i en homenatge al mestre Serrano.

El dissabte 7 d’octubre, a les 20:00 hores, se celebrarà la representació de les ambaixades de la conquesta en la plaça dels Furs, un acte organitzat per la Federació Valenciana de Moros i Cristians.

El diumenge 8 la Real Senyera romandrà exposada en el Saló de Cristall de l’Ajuntament perquè la ciutadania puga acostar-se a este real emblema. L’exposició romandrà oberta des de les 10 del matí fins a les 21 hores de la vesprada, sent l´últim accés a les 21:30 hores.

Aqueix mateix dia el Palau de la Música albergarà un altre concert amb motiu de la festivitat de la Comunitat Valenciana. Ho interpretarà la Banda Simfònica Municipal de València, a les 11.30, a la Sala Iturbi. I al migdia, a les 12.00 hores, la Federació Valenciana de Moros i Cristians organitzarà el “Alardo d’arcabusseria (formació de tropes) amb desfilada per la plaça del Mercat, l’avinguda de María Cristina i la plaça de l’Ajuntament.

A la vesprada, a les 19:00 hores, en la plaça de l’Ajuntament, es durà a terme la mostra de Balls, Músiques i Cançons Valencianes, amb la col·laboració de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana. I al seu terme, al voltant de les 21 hores, començarà una “dansà popular”

Paral·lelament, en el Saló de Cristall de la casa consistorial, a les 19:00, 19:30 i 20:00 hores, la Coral Polifònica Valentina interpretarà el “Cant a la Senyera”. Els actes del diumenge conclouran amb un castell de focs artificials, a càrrec de la pirotècnia Valenciana, en el passeig de l’Albereda.

La jornada del dia 9 començarà a les 11:30 hores, amb la recepció de la corporació, autoritats i persones convidades al festeig, que arroparan l’eixida de la Real Senyera als carrers. A les 12:00 hores, la insigne ensenya baixarà de l’edifici consistorial pel balcó, sense inclinar-se, amb honors d’ordenança.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, serà la portadora de la Real Senyera, en la processó, que obrirà la Escola de Tabal i Dolçaina Russafa-fa. Durant tot el recorregut, que enguany serà l’habitual per trobar-se el carrer Sant Vicent en obres, la Real Senyera anirà acompanyada dels timbalers de la ciutat.

Concretament, recorrerà el carrer de les Barques, la de Poeta Querol i la de la Pau, des de la qual accedirà a la plaça de la Reina, on la històrica bandera farà la seua entrada en la Catedral, per la Porta dels Ferros, per a la celebració del Te Deum. Després de presidir este ofici religiós, tal com va aprovar l’actual equip de govern en la seua primera Junta de Govern Local, la Senyera eixirà de la seu metropolitana per la porta de la plaça de l’Arquebisbat per a accedir, de nou, a la plaça de la Reina, des d’on tornarà al carrer de la Pau per a arribar a la plaça Alfons el Magnànim, on es realitzarà una ofrena floral davant l’estàtua del Rei Jaume I, per a seguidament possessionar de nou pels carrers de Pintor Sorolla i Barques fins a la plaça de l’Ajuntament.

La Real Senyera tornarà a l’Ajuntament, i Pirotècnia Martí dispararà una mascletà posarà punt final a este acte.

A la vesprada, a les 16:00 hores, a les 17:00 hores començarà la “XIX Entrada de moros i cristians” Ciutat de València”. Esta desfilada recorrerà els carrers de la Pau, Poeta Querol, i Barques, fins a arribar a la plaça de l’Ajuntament i al carrer Marqués de Sotelo. Prèviament, a les 16:30 h, es farà la baixada de glòria, amb la participació d’un representant de cadascuna de les esquadres, que desfilaran en sentit invers al recorregut.