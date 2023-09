Catalá: “És hora que la política urbanística d’esta ciutat s’ocupe dels problemes d’accés a un habitatge que pateixen els joves i els majors i es preocupe dels problemes reals dels valencians”

L’alcaldessa ha afirmat que “hi ha una manera de governar que en 8 anys només va ser capaç de construir 14 habitatges i ara hi ha una altra que en els 100 primers dies ja ha realitzat tots els tràmits per a traure a lloguer 131 habitatges”

L’edifici, comprat per 20,8 milions d’euros està compost per 131 habitatges, de 2 i 3 dormitoris, 84 places de garatge i 22 trasters

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha visitat aquest matí l’edifici recentment construït de 131 habitatges. Que l’Ajuntament ha comprat en el barri de Safranar i que es destinarà al lloguer de joves i majors de 65 anys amb preus assequibles en funció de la renda.

“Es tracta de dos grups socials que en l’actualitat més problemes estan trobant a l’hora d’accedir a un habitatge”, ha explicat l’alcaldessa.

Catalá ha indicat que tot este treball “demostra que a la nostra ciutat hi havia una manera de governar que en 8 anys només va ser capaç de construir 14 habitatges. Ara hi ha una altra que en els 100 primers dies ja ha realitzat tots els tràmits per a traure a lloguer 131 habitatges”.

En este sentit, l’alcaldessa ha destacat que este tipus d’iniciativa “era necessària i urgent perquè hem vist com durant els últims anys. No ha existit una política d’habitatge a l’Ajuntament, ningú ha estat escoltant els problemes que tenien els valencians i ningú els ha donat solucions”.

“És hora que la política urbanística d’esta ciutat s’ocupe dels problemes d’accés a un habitatge que pateixen els joves i els majors i es preocupe dels problemes reals dels valencians”. Ha assenyalat Catalá, qui ha insistit que “l’anterior corporació va tancar els ulls als problemes d’habitatge. Pensant que, si no s’enfrontaven a la realitat, se solucionarien els problemes. Però els joves i els majors ens estan reclamant accedir a un habitatge, per a llogar i amb uns preus assequibles. I ací és on ha d’estar un Ajuntament, obrint les portes de nous habitatges per als nostres veïns, obrint les portes a noves solucions”.

Així, l’alcaldessa ha afirmat que quan es realitze l’adjudicació d’estos habitatges per a llogar “estarem ajudant a 131 famílies. És un bon començament, però hem de continuar amb propostes i iniciatives que ens porte a fer costat a més famílies que tenen com un dels seus grans problemes l’accés a un habitatge”.

L’edifici d’habitatges que ha visitat María José Catalá està compost per 131 habitatges, de 2 i 3 dormitoris, 84 places de garatge distribuïts en dos soterranis i 22 trasters, igualment construïts en els dos soterranis. A més, té habilitades 131 places de bicicleta en la planta baixa amb accés des del vestíbul.

Dels 131 habitatges, 85 d’elles tenen dos dormitoris amb una superfície útil de 45-53 metres quadrats mentre la resta dels 46 habitatges restants tenen tres dormitoris i compten amb una superfície entre 65 i 74 metres quadrats.

La tramitació de la compra d’este edifici, el cost del qual ha ascendit a 20.884.564 euros, va començar el passat 28 de juliol quan la Junta de Govern Local va aprovar el dret de tanteig per part de l’Ajuntament. Una vegada conclòs tot el procés de compra, s’iniciarà la fase d’adjudicació entre les 1.682 persones que figuren en el registre de demandants d’un habitatge per a llogar, de manera que en el primer trimestre de 2024 ja estiguen habitades els habitatges.