L’ alcaldessa de Picassent, Conxa García, i la regidora d’Educació, Nativitat Sobrevela, han visitat l’alumnat de 4t D’ESO de l’Escola Les Carolines per donar-los l’enhorabona per haver guanyat el premi de memòria democràtica de la Diputació de València amb el seu projecte «Cantar per a no oblidar».

Un projecte multidisciplinar que té com a objectiu treballar la memòria democràtica mitjançant la recreació de records dels avantpassats de l’alumnat.

Partint d’un treball de recerca dins l’àmbit familiar de cadascú, l’alumnat a través de converses i tot tipus de fonts primàries com són objectes, materials, etc.. ha creat la seua pròpia maleta personal i familiar carregada de records; informació que s’ha aportat a la que posteriorment ha sigut la creació d’una base de dades publicada a la web de l’Escola sota el títol “El memorial de la memòria”, amb la qual, s’ha aconseguit desenvolupar una eina educativa duradera i transversal que podrà utilitzar tota la comunitat educativa de Les Carolines.

L’alcaldessa ha felicitat l’alumnat posant en valor tot el treball de recerca i la seua posterior utilització: “La vostra tasca és molt lloable per la contribució que feu a la societat al treballar la Memòria Històrica a l’Escola. I a més, és especialment significatiu que ho feu de manera transversal, perquè serveixca d’aprenentatge a tot l’alumnat de l’escola”. “Ells i elles han escoltat de primera mà les dures històries de vida dels nostres majors i no paren d’aprendre

de la Història en primera persona”, ha afirmat la directora de Les Carolines, Sonia Casquete.

A més, aquest projecte culminarà amb la representació d’un musical, el qual, tindrà lloc a final de curs, i amb el que es vol retre homenatge als avantpassats de l’alumnat caroliner.