L’Alcúdia celebra la Fira Medi Ambient 2024

El passat dijous, 21 de març, els cursos de cinqué i sisé de primària dels col·legis de l’Alcúdia celebraren el dia de l’arbre escolar al Parc de la Florida.

Dins de les activitats programades per la regidoria de medi ambient, es troba la fira verda

Dins de les activitats programades per la regidoria de medi ambient, es troba la fira verda. On les xiquetes i els xiquets dels diferents col·legis de l’Alcúdia realitzen diversos tallers on l’objectiu principal es el reciclatge, i conscienciar a l’alumnat de les 3R: reciclar, reduir i reutilitzar.

Al llarg del matí es dugueren a terme diversos tallers en els quals es reutilitzaren ampolles de plàstic per fabricar uns menja ocells. També treballaren amb unes macetes de terracota d’antics hivernacles i on van plantar enciams. També realitzaren un taller de bosses aromàtiques amb l’objectiu de fer arribar als més menuts que es pot rescindir de productes químics ja que tenim al nostre abast productes naturals que realitzen la mateixa funció.

L’alumnat va gaudir d’una jornada enriquidora i divertida amb el propòsit de donar suport i potenciar la vegetació autòctona. Amb tallers interactius i dinàmiques emocionants, i conscienciar, sobretot als més menuts, que cada acció compta per cuidar el nostre planeta.

Conscienciar les xiquetes i els xiquets sobre la importància i la necessitat de conservar i mantindre la vegetació amb el reciclatge. Què podem fer les persones per a tindre més arbres. Per exemple, reciclar paper, reforestar i, sobretot, conservar els boscos que ja tenim.

Durant els tallers, a més a més, repassem continguts que han donat a classe, com és el procés de la fotosíntesi, la cadena alimentària o el cicle de l’aigua. I prenen consciència de la gran quantitat de serveis ambientals que ens ofereixen les plantes. Per exemple: producció d’oxigen, aliments, biodiversitat, protecció del sòl fèrtil, recàrrega d’aqüífers i paisatge, entre altres. Els arbres i els boscos constitueixen un patrimoni natural i cultural essencial, que s’ha de conservar i millorar tant des de les administracions públiques com des del comportament individual de les persones.

En conclusió, amb aquestes iniciatives es sembren llavors de canvi i es cultiva un futur més sostenible.