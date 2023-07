L’Ajuntament aprova una moció de Compromís per l’Alcúdia en la que mostra la seua repulsa per la censura a Vicent Torrent

L’artista valencià va ser anomenat fill adoptiu de l’Alcúdia en gener de 2016

L’Ajuntament de l’Alcúdia va aprovar, amb els vots favorables de Compromís i del PSPV. Una moció, en la que manifesta la seua repulsa davant la decisió de llevar el nom de Vicent Torrent, fill adoptiu de l’Alcúdia. De l’auditori de Torrent, decisió acordada per la Junta de Govern d’aquesta localitat, integrada pel PP i VOX.

Toni Montes, portaveu de Compromís per l’Alcúdia a l’Ajuntament, va assenyalar que Vicent Torrent. Va ser anomenat com a fill adoptiu de l‘Alcúdia el 8 de gener de 2016. En un acte en coincidència amb una exposició retrospectiva i la projecció d’un documental sobre el grup.

L’artista va ser líder de la formació musical Al Tall, musicòleg i un dels artistes valencians que més ha contribuït a la recuperació de la música tradicional valenciana al llarg de la seua trajectòria. A més de ser àmpliament guardonat per institucions i entitats al llarg de diverses dècades.

El regidor de Compromís va recordar que el plenari de l’Ajuntament de l’Alcúdia del 22 de desembre de 2015 aprovà la concessió de l’honor i distinció com a Fill Adoptiu de l’Alcúdia a Vicent Torrent i Centelles. Com a just reconeixement als seus mèrits en defensa de la cultura, les tradicions i la llengua valenciana. També com un dels màxims responsables de la fonoteca valenciana arxiu sonor de la memòria musical del nostre país; i com a fundador i ànima d’Al Tall, la formació més important de música folk que hem tingut mai a les contrades valencianes.

En l’acord d’aprovació de la distinció com a Fill Adoptiu de l’Alcúdia es deia:

“Vicent Torrent és un digníssim representant e la cultura, la música i el folklore valencià contemporani. I hem tingut la sort de tindre’l vinculat a l’Alcúdia des de fa ja molts anys. De fet, podem dir que Vicent Torrent ha estat un dels actius importants en l’àmbit cultural del nostre poble. Enumerar els lligams, ni que siga sintèticament, és obligat.”

És per això i davant el greuge que suposa per al nostre fill adoptiu que se li lleve el seu nom d’un edifici significatiu de Torrent, l’Ajuntament de l’Alcúdia va manifestar la seua repulsa davant la decisió de llevar el nom de Vicent Torrent, fill adoptiu de l’Alcúdia, de l’auditori de Torrent.

Igualment es demanarà a l’Ajuntament de Torrent que reconsidere la decisió i mantinga el nom de l’artista torrentí en l’esmentat edifici.

Per últim el plenari de l’Alcúdia va acordar manifestar tot el suport a Vicent Torrent, reiterant el reconeixement del poble de l’Alcúdia a la seua tasca en defensa de la cultura, les tradicions i la llengua valenciana.