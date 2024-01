L’Alcúdia festeja Sant Antoni 

L’Alcúdia ompli els carrers del poble amb motiu de la Festivitat de Sant Antoni amb una extensa programaciò d’actes en honor al patró dels animals.

Aquest cap de setmana, l’Alcúdia va celebrar la festa de Sant Antoni Abat amb diferents actes commemoratius.

Aquest cap de setmana, l’Alcúdia va celebrar la festa de Sant Antoni Abat amb diferents actes commemoratius. L’entrada de la llenya, el concurs de cassoles d’arròs al forn. El correfoc, la dansà, el sopar i sarau de música tradicional al voltant de la foguera, la globotada. La cercavila de cavalleries i la benedicció dels animals. Formaven part del programa per a la festivitat de Sant Antoni.

Així, i com és habitual, el carrer de Sant Antoni va ser l’epicentre d’una festa que es va encetar el dissabte 20 de gener, a les 11 del matí. Amb l’entrada de la llenya i muntatge de la foguera. A continuació es va celebrar el concurs de cassoles d’arròs al forn amb la col·laboració de les Dones Progressistes de l’Alcúdia. A les 7 de la vesprada, els Dimonis Enroscats van il·luminar el carrer amb el seu Correfoc. Acompanyats per la Colla La Rosca, des de l’Ermita fins a la plaça del País Valencià. En acabar, El Bolero Grup de Danses va realitzar el recorregut invers ballant les danses de Sant Antoni acabant l’acte amb el seu tradicional fandanguet.

Es va celebrar una torrà popular amb pa, cansalà i embotits per a tots els assistents

Al voltant de les 9 de la nit els festers i carreters de Sant Antoni van encendre la tradicional Foguera de Sant Antoni. A continuació, es va celebrar una torrà popular amb pa, cansalà i embotits per a tots els assistents. El qual va ser tot un èxit amb més de 1.100 racions de carn.

Els assistents van poder torrar en les diferents fogueres enceses al voltant de la carpa del carrer Milagros Martí. A més, van amenitzar la vetlada els grups La Quadrilla del Molí i els Sonadors de Crevillent. Amb un sarau de música tradicional per a ballar a la vora del foc.

Però els actes no finalitzaven ací, doncs el diumenge 21 de gener, a les 12.30 del matí. Els Dimonis Enroscats feren a la plaça del País Valencià la tradicional globotada on xiquets i adults van omplir la plaça de so i somriures. Per acabar, a l’ermita de Sant Antoni es va iniciar la tradicional cercavila de cavalleries i la benedicció dels animals.