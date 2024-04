En el dia mundial de la conscienciació sobre l’autisme, Compromís per l’Alcúdia, fa pública aquesta iniciativa per tal d’implantar pictogrames per l’accessibilitat cognitiva.

Al llarg del present any, els pictogrames s’implantaran en els diferents edificis municipals. Començant per l’Ajuntament, la Biblioteca, la Casa de la Cultura i els centres educatius.

Segons la regidora de Compromís, Raquel Coronado, el motiu d’aquesta moció és per a dur a terme un pla integrador per a totes les persones que puguen necessitar recursos d’accessibilitat cognitiva al nostre poble, mitjançant la senyalització dels espais públics. Les persones amb necessitats especials de vegades tenen dificultats per comprendre i regular situacions socials, les seues emocions, el seu propi comportament.

Els suports visuals com els taulers de comunicació, taules de comportament o targetes indicatives. Els poden ajudar a reconèixer els llocs on estan, que els recorden quin comportament i quines conductes són correctes o incorrectes depenent del lloc on es troben.

Els suports visuals (pictogrames, horaris visuals, històries socials…) ajuden a les persones amb necessitats especials a aprendre habilitats de la vida diària. Que es refereixen a aquelles que són necessàries per a l’èxit vital i laboral en qualsevol comunitat. Gaudir del temps lliure i ser més independents i autònoms o inclús tindre opinió. Així, ajudar a convertir-se en persones més lliures, que puguen participar igualment en la nostra societat.

Podem trobar exemples d’ús de suports visuals a museus, biblioteques, pàgines web, documents accessibles, botigues, centres de salut i hospitals, parcs, semàfors, escoles, instal·lacions esportives, etc.

Raquel Coronado va assenyalar que tenim exemples en altres ajuntaments on s’ha implantat, senyalitzant no només els espais públics sinó també comerços. La idea és començar a poc a poc amb un projecte ampliable. Per exemple, iniciar amb pictogrames als edificis públics i després senyalitzar la biblioteca i els parcs o inclús fer una guia.

L’Ajuntament es va comprometre a confeccionar, en col·laboració de distints departaments, com serveis socials, urbanisme, educació, sanitat… els pictogrames, horaris visuals i històries socials, adaptant-los als estàndards normatius.

Durant el primer semestre de l’any s’impulsarà aquesta iniciativa demanat la col·laboració del Consell d’Entitats Ciutadanes, SENAD, Centre de Dia, Centre de Salut, Serveis Socials i Consell Escolar Municipal, entre d’altres.

Finalment, la moció acorda realitzar una guia per tal de senyalitzar amb pictogrames els llocs públics d’interès o privats com els comerços. Així com els significat dels mateixos, amb textos fàcils d’entendre per tal de trobar millor els llocs i els serveis que poden oferir.