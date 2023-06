L’Ajuntament de l’Alcúdia va començar la passada setmana les obres de millora dels espais d’oci de la piscina municipal descoberta, la que s’utilitza durant l’època estiuenca.

Es tracta d’un projecte que pretén crear un pas accessible d’1,5 metres. Una zona plana realitzada amb formigó imprès per a la col·locació de tres taules pícnic i ombra amb para-sols vela. El que permetrà ampliar la zona per a descansar i passar el temps de tranquil·litat a l’espai de la piscina.

També, s’instal·larà a la zona adjacent al pícnic. Una zona de joc amb dos molls i una engronsadora que ja es trobaven amb anterioritat però que ara es reubiquen. A esta nova zona de joc es col·locarà paviment de cautxú continu que disminueix els riscos a les caigudes dels menors.

Les obres començaren dilluns de la setmana passada i acabaran a finals d’este mes per deixar la piscina llesta per a gaudir-la este estiu. El pressupost d’adjudicació ha sigut de 20.720 euros i s’encarrega de l’obra l’empresa Eduardo Pérez Torres.

Segons l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom: “La piscina descoberta és clau durant els estius de l’Alcúdia perquè no sols juga un paper lúdic sinó també pràcticament un servei mèdic. Ajuda a combatre la calor, que està sent sufocant en els últims anys. Per això, cal condicionar completament els nostres espais d’esbarjo i tindre’ls preparats perquè les famílies puguen passar allí les hores que necessiten, protegides del sol. Esta obra respon a eixa necessitat. Seguim millorant l’Alcúdia”.