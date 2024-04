L’Alcúdia inicia un projecte d’empoderament femení a Montortal

Des del 10 d’abril fins al 5 de juny, L’Ajuntament de l’Alcúdia amb la col·laboració de l’Agència d’Igualtat i Convivència de la Mancomunitat de la Ribera Alta. Realitzarà tres tallers per a les ciutadanes de Montortal.

En aquests tallers, el que es busca és contribuir a l’empoderament femení de les dones de Montortal. Mitjançant l’aplicació de diferents tècniques i activitats, totes elles relacionades entre si, que potencien la seua autoestima. Autoconeixement i benestar, sempre tenint present la transversalitat de la igualtat dins de la metodologia de les activitats.

És per això que, aquest projecte fica el focus d’intervenció en les dones d’ètnia gitana. Col·lectiu majoritari a la localitat de Montortal. Per ser dins del col·lectiu de dones, un dels grups que més desigualtats pot sofrir tant pel fet de ser dones. Com pel fet de formar part del col·lectiu d’ètnia gitana.

És important recalcar ací, que la desigualtat d’aquestes dones es pot veure accentuada. Pel fet de viure a este municipi, a causa de la seua situació geogràfica,a que es troba a 1,5 km de la localitat de l’Alcúdia. Cosa que fa que les persones que habiten en Montortal tinguen la necessitat de desplaçar-se a l’Alcúdia per qualsevol situació.

Els tallers, amb el nom de “Dones flamenques”, “La Rotonda es meua” i “Al teu Aire”, s’impartiran durant els mesos d’abril a juny. Amb l’objectiu de dotar a les dones de Montortal de ferramentes que potencien el seu empoderament. La seua autoestima, l’autocuidat i l’autoconeixement així com impulsar la creació de xarxes o espais de suport mutu. On elles se senten segures i lliures d’expressar les seues necessitats, inquietuds i experiències.

En conclusió, aquest projecte no vol més que contribuir al benestar de les dones de Montortal, dotant-les de ferramentes essencials per poder treballar l’empoderament, així com per fer front a les desigualtats existents per raó de gènere que aquestes dones puguen sofrir. Totes les accions estan abanderades per la transversalitat de gènere com a ferramenta de promoció de la igualtat de gènere.