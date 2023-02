L’Alcúdia participa amb el Fons Valencià per la Solidaritat en el segon Encontre Estatal de Governs Locals i Cooperació Internacional

Rosa Martínez, membre de la Junta Executiva del Fons i regidora de l’Ajuntament de l’Alcúdia. Junt amb la resta de la delegació del Fons participant. Ha treballat durant aquest encontre en l’enfortiment de la cooperació internacional al desenvolupament municipalista i descentralitzada

En aquesta trobada, realitzada els dies 7 i 8 de febrer, la secretària d’Estat de Cooperació Internacional del Govern d’Espanya, Pilar Cancela. Ha valorat la importància del municipalisme solidari i la incidència directa que aquest té sobre un desenvolupament humà, just i sostenible

Segon Encontre Estatal de Governs Locals i Cooperació Internacional al Desenvolupament

Rosa Martínez, membre de la Junta Executiva del Fons Valencià per la Solidaritat i regidora de l’Ajuntament de l’Alcúdia. Junt amb la resta de la delegació del Fons Valencià per la Solidaritat, ha participat en el segon Encontre Estatal de Governs Locals i Cooperació Internacional al Desenvolupament. El qual s’ha celebrat els dies 7 i 8 de febrer a Lugo. Ha estat organitzat per la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat (CONFOCOS). Entitat que aglutina els esforços de 9 fons de cooperació i solidaritat de tot l’Estat espanyol. Entre els quals es troba el Fons Valencià, representant a vora 1400 entitats locals espanyoles actives en la cooperació internacional. La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

La delegació valenciana

La delegació valenciana ha estat composta per personal polític i tècnic d’ajuntaments socis del Fons. Així com per persones tècniques de l’entitat municipalista per la solidaritat. De l’àmbit polític han participat Álvaro Escorihuela, president del Fons Valencià per la Solidaritat i regidor de l’Ajuntament de Vila-real; Ramón Vidal, secretari del Fons Valencià i alcalde de l’Olleria; Rosa Martínez, membre de la Junta Executiva del Fons i regidora de l’Ajuntament de l’Alcúdia; Ferran Lloret.

Membre de la Junta Executiva del Fons i regidor de l’Ajuntament de Pedreguer; Rafa Mateu, membre de la Junta Executiva del Fons i alcalde d’Estivella; Vicent Marrades, membre de la Junta Executiva del Fons i alcalde de Corbera; Raquel Caballero, membre de la Junta Executiva del Fons i regidora de l’Ajuntament de Xàtiva; Liduvina Gil, regidora de l’Ajuntament de Gandia; Jorge Ivars, regidor de l’Ajuntament de Benissa; i Isabel Muñoz, regidora de l’Ajuntament de l’Alfàs del Pi.

Per altra banda, la part tècnica ha estat formada per Pere Climent, director del programa de Cooperació per al Desenvolupament de l’Ajuntament de València; Jose Madrid, tècnic de l’Alfàs del Pi; Esteve Ordiñana, gerent del Fons; i Cristina Sancho, tècnica del Fons. A més, s’ha comptat amb la participació de Pedro Encalada, coordinador general de la Mancomunidad el Pueblo Cañari, contrapart del Fons a l’Equador.

La trobada ha tingut com a objectius reflexionar sobre la política pública de cooperació

La trobada ha tingut com a objectius reflexionar sobre la política pública de cooperació al desenvolupament realitzada des dels ajuntaments, mancomunitats, diputacions i xarxes municipals, i per a fer valdre l’acció directa municipalista en la consecució d’un món més humà, just i sostenible, tant en el seu entorn més pròxim com a escala global. En l’encontre, les persones membres de la delegació valenciana han participat en les diferents plenàries i tallers. Les quals tenien com a finalitat reflexionar i intercanviar coneixements i experiències. Així com crear sinergies i aliances per a potenciar la consecució d’una justícia global des de la cooperació internacional municipalista i l’educació per al desenvolupament.

L’encontre ha comptat amb un fort impuls polític, participant en aquest, entre altres, Pilar Cancela, secretària d’Estat de Cooperació Internacional del Govern d’Espanya. La qual ha valorat la importància del municipalisme solidari i la incidència directa que aquest té sobre un desenvolupament humà, just i sostenible. D’altra banda, Rosa Martínez, membre de la Junta Executiva del Fons Valencià. Ha manifestat “la rellevància d’espais com l’Encontre Estatal. Ja que es reflexiona i s’enforteix el municipalisme solidari des d’una perspectiva pròxima i amb una forta incidència”.

“Declaració de Lugo” per a potenciar el municipalisme solidari

Les diferents entitats locals participants en l’encontre han aprovat la “Declaració de Lugo”. On expressen i reafirmen la importància de la política pública de cooperació internacional al desenvolupament i solidaritat des de l’àmbit local. Així mateix, tot i que reconeixen els avanços del paper municipalista solidari en les noves legislacions de l’àmbit de la cooperació. Sol·liciten un major reconeixement del seu rol.

Proposant més espais de participació, i fan una crida a l’estabilitat de les polítiques públiques locals de cooperació internacional independentment de les rotacions polítiques en els governs municipals. També expressen la necessitat de promoure accions de sensibilització per a garantir el compromís de destinar, igualment des del localisme, el 0,7% a cooperació internacional. Per últim, fan un reconeixement a la societat civil (ONGD, Universitats, associacions, etc.) per promoure la descentralització la cooperació internacional i l’educació al desenvolupament.