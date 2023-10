L’Ajuntament de l’Alcúdia, a través de la regidoria de Comerç amb la col·laboració dels festers 2023 Tu Sí Que Vals i els hostalers de l’Alcúdia, premia amb 1.000€ als participants en la campanya “La Ruta de la Tapa”

Enguany s’adheriren a la iniciativa 13 bars i restaurants de l’Alcúdia. Tres més que l’any passat, per presentar una tapa popular acompanyada d’un quinto de cervesa, una copa de vi o aigua. Durant la primera setmana de setembre i al llarg de les Festes Patronals del municipi.

Com és costum, es guardonaren les tres primeres “Tapes Populars”. Que eixiren de la votació de la ciutadania, a través d’un full de ruta o “passatapes”. Vàlid per a una persona i segellat per 10 dels 13 establiments participants. Amb el passatapes complet, s’elegiren les tapes més votades en la Ruta de la Tapa 2023. Enguany han participat un total de 207 persones que han depositat el seu “passatapes” en l’urna habilitada i estos han sigut els resultats:

1r Premi: BAR VOLANTE amb 57 vots.

2n Premi: BAR RESTAURANT ELS ARCS amb 33 vots.

3r Premi: MINI BAR amb 32 vots.

Amb la intenció de potenciar la participació del veïnat en esta iniciativa i per tal de donar suport als bars i restaurants locals. S’ha comptat amb un sorteig de 20 premis de 50€ cadascun per a les persones que presentaren el passatapes complet al llarg dels dies de festa i ahir 18 d’octubre, l’Alcalde de l’Alcúdia Andreu Salom i el Regidor de Comerç Javier Mozos lliuraren els premis al saló de Plenaris de l’Ajuntament.