L’Ajuntament de l’Alcúdia ha rebut el segon premi en la categoria de municipis de menys de 20.000 habitants en la VIII Edició dels Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat a la CV de la Generalitat Valenciana per les ajudes a l’adquisició de bicicletes mitjançant la campanya “L’Alcúdia amb Bici 2023 edició nº11”.





La campanya “L’Alcúdia amb Bici” es du realitzant durant 11 anys per tal d’atorgar ajudes econòmiques destinades a l’adquisició de bicicletes pels veïns i veïnes del municipi amb l’objecte de fomentar la protecció del medi ambient i l’ús de transports alternatius als vehicles de motor amb dos modalitats de subvencions: bicicletes convencionals o kit de conversió de bicicleta elèctrica, fins a un màxim de 150 euros i bicicletes elèctriques fins a un màxim de 300 euros.



Amb este reconeixement, l’Alcúdia és premiada quatre vegades per la Generalitat Valenciana. En l’any 2017 es va obtindre el primer premi per l’acció d’educació viària en les escoles de l’Alcúdia amb la participació d’uns 600 alumnes de tots els col·legis. En 2019 el tercer premi pel Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) i en 2022, el primer premi per la millora de la urbanització de l’avinguda de Guadassuar.