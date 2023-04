L’Alcúdia recupera un dels seus espais més emblemàtics.

L’Ajuntament, amb un pressupost d’ajudicació de 126.711,20 euros duu a terme l’execució de la tanca perimetral al paratge natural de la Creueta. Que es recupera per a l’ús públic després de molts anys.

La tanca projectada, dissenyada per l’arquitecta tècnica de l’Ajuntament Gemma Pina. S‘ha creat amb l’intenció de donar-li profunditat a la parcel·la sense perdre la visual de l’entorn.

La tanca metàl·lica és de forja, on s’intercala l’escut de l’Ajuntament de l’Alcúdia per mostrar la identitat com a poble i s’han col·locat dos portes correderess. Una en l’Avinguda Montortal, de disseny similar a la tanca perimetral. L’altra situada en el Carrer Velluters, on s’ha intentat dotar-la de elements com flors, fulles i ocells que animen a entrar a envoltar-te dels encants de la Creueta. A més han pres forma uns pilars caravista amb rajola manual.

La finca de La Creueta disposa actualment de més de cent espècies catalogades i d’altres tantes en procés de catalogació. Les arbòries més importants són una monumental carrasca, al costat d’un gran pinyoner, així com una vella magnòlia i un gran tell.

En l’actualitat, el jardí viu noves plantacions d’arbres i es disposa d’un sender circular que el recorre. S’ha fet ús de materials naturals. Cas de la reutilització de les vorades antigues retirades en les obres de conversió en zona de vianants del centre del poble així com els troncs dels exemplars morts o en greu decadència resultants de la primera fase de neteja, que s’han reutilitzat en la mateixa finca. “La Creueta és símbol de l’Alcúdia.

Un símbol a més del nostre compromís per recuperar els espais verds i posar-los a disposició de la ciutadania. Ara hem enfortit la seguretat amb la tanca perimetral i la Creueta viu una segona joventut que a més permet que la disfruten els i les joves. Que a través dels col·legis i instituts ja han participat en la plantació d’espècies arbòries”, ha recordat l’alcalde, Andreu Salom.

A més, s’esperen nous projectes que es duran a terme pròximament per tal de millorar la il·luminació, la seguretat i l’estètica amb la col·locació de llums i fanals, rehabilitació del sostre de la casa, restauració de l’Ermita i millorar l’accés del Carrer Velluters.