L’Alcúdia rep la donació d’un llit articulat per a Serveis Socials￼

La donació l’ha feta l’empresa Colchones Delax, amb seu a l’Alcúdia

L’equip de descans consta d’un somier articulat i un matalàs amb protecció antiviral

Colchones Delax S.L., empresa valenciana amb seu en el polígon industrial la Creu des de 2005, ha lliurat a la regidoria de benestar social de L ‘Alcúdia un equip de descans compost per un somier articulat i un matalàs amb el sistema ViruClean®: una protecció antiviral, que conté sals d’argent, que prevenen la presència de microorganismes perjudicials.



La donació de somier i matalàs a l’ajuntament de L’Alcúdia permetrà millorar l’oferta d’atenció als veïns amb mobilitat reduïda que seguisquen tractament domiciliari i necessiten temporalment eixe equip de descans. El lliurament s’ha fet a la mateixa nau de fabricació, per part de Vicente Barberá, director general de l’empresa, i ha comptat amb la participació de l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, el regidor d’indústria, Rubén Grau i el d’Obres i Serveis, Aureli Amat, que han aprofitat per a visitar les instal·lacions d’esta empresa especialista en descans de qualitat. La regidora de Serveis Socials, Àngels Boix no ha pogut estar present per motius laborals, tot i que si ha estat en la gestió de la donació, que agraïx especialment.



“A l’Alcúdia tenim algun llit articulat, donat per un servei hospitalari en canviar el seu mobiliari – afirma Àngels Boix-, però és molt d’agrair esta donació, ja que es tracta d’un equip modern, a estrenar, i amb l’avantatge de la protecció antiviral, essencial per als temps que corren”.



Les nanopartícules de Viruclean® recobrixen les fibres tèxtils del matalàs “amb partícules de polaritat positiva 5 vegades més xicotetes que el virus – afirma el gerent de Delax, Vicente Barberá– la qual cosa els permet neutralitzar la membrana protectora de bacteri i virus com el de la COVID-19, desactivant així el seu poder infecciós en tan sols unes hores”. Estos beneficis -afig- han sigut ratificats i certificats microbiològicament en laboratoris adscrits a la Universitat de València.



“La col·laboració publicoprivada dona resultats molt positius per a la societat–ha comentat l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom– des de l’ajuntament estem agraïts que una empresa puntera en Europa i amb seu al nostre poble, ens oferisca la seua col·laboració per a millorar la vida de la ciutadania que ho puga necessitar”.



Delax comercialitza els seus matalassos sota diferents marques especialitzades en la millora postural i de diferents malalties, amb certificats de qualitat en tots els seus models, fins i tot amb registre sanitari per a la cura de bebés. Grup Delax gaudix de gran prestigi a Europa gràcies als seus esforços per a la investigació i innovació en el camp del descans saludable.

Entre els seus col·laboradors es troba l’Institut de Biomecànica de València (IBV), amb el qual han elaborat un projecte que els atorga la capacitat de realitzar mesuraments antropomètrics per a aconseguir un producte que proporciona confort total als seus usuaris.

