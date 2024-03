L’Alcúdia va celebrar el dia de l’arbre amb la plantació de 200 pins en una jornada al Corral de Rafel

L’Ajuntament de l’Alcúdia a través de les regidories de Medi Ambient i Agricultura, amb la col·laboració de la penya ciclista el Cuc, les AMPES dels diferents col·legis i amb la participació dels voluntaris i voluntàries, van celebrar aquesta plantació amb motiu del Dia de l’Arbre. Una ocasió perquè les famílies de la localitat participen i puguen plantar el seu arbre.

La jornada va començar amb una eixida en bici des de la plaça Tirant lo Blanc fins al Corral de Rafel. Al paratge també es podia accedir amb vehicle propi. Una vegada allí, es va fer entrega de plantes aromàtiques a totes les persones assistents i l’Ajuntament va proporcionar una picadeta i aigua.

A més de la funció educativa i sensibilitzadora, el Dia de l’Arbre pretén donar a conéixer al públic assistent les diferents espècies autòctones del nostre entorn. Plantant a més aquesta varietat d’espècies aconseguim augmentar la biodiversitat d’aquestes superfícies. Un altre objectiu és la recuperació d’espais de l’entorn urbà degradats o infrautilitzats, portant-ho a terme a més amb la participació de la població, obtenint així una major implicació de la mateixa en la cura i protecció de l’arbratge. Es tracta també d’una jornada festiva on l’aspecte social, de convivència i col·laboració es fomenta entre els assistents.

En definitiva, aquesta iniciativa té com a objectiu fomentar la consciència ambiental i la preservació del nostre entorn. La sembra d’arbres no sols embelleix el nostre poble, sinó que també actua com a font d’inspiració per a les generacions futures, transformant així l’Alcúdia en un lloc més verd i pròsper.