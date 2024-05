L’Almodí acull l’exposició “Torna a brillar. Restauració de la Mare de Déu de l’Ofrena”

L’alcaldessa de València assistix a la presentació de la mostra que s’inaugurarà este dijous a les 19:30 hores i es podrà visitar fins a 30 de juny

Catalá destaca que la restauració del cadafal “posa en valor un dels moments més bonics de la ciutat com és l’Ofrena”

Durant la presentació de l’exposició “Torna a brillar. Restauració de la Mare de Déu de l’Ofrena”, l’alcaldessa de València, María José Catalá, ha destacat l’importància d’aquesta mostra per a ressaltar un dels moments més bells de la ciutat: la ofrena.

Catalá ha explicat que per a la restauració del cadafal, s’ha comptat amb els millors, assegurant que aquesta intervenció es va realitzar amb motiu de les últimes Falles perquè arribara a la ofrena en les millors condicions.

L’exposició compta amb tresors que reflecteixen la tradició de la ofrena a la ciutat, com el primer equip que va fer el cadafal, els ninots indultats relacionats amb la ofrena, peces úniques de la col·lecció de Lladró o Pedro Arrúe, així com moments històrics reflectits en mitjans de comunicació, entre altres.

L’alcaldessa també ha anunciat la publicació d’un llibre sobre la restauració, la història del cadafal i el seu significat en el marc de les festes de València, finalment, ha convidat a tots els valencians i valencianes a visitarla durant l’horari habitual del museu, ja que es gratuïta i estara oberta fins al 30 de juny, assegurant que serà un moment històric i un punt d’inflexió en la història de la recuperació del cadafal.