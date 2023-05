De l’11 al 21 de maig arriba al cap i casal la sisena edició del València Culinary Festival. L’alta cuina arriba de la mà dels cuiners més destacats de l’àmbit nacional i internacional. Que es reuneixen a la capital del Túria per a mostrar les seues noves creacions i compartir coneixement. Un festival que també fa valdre als professionals d’aquest àmbit, com són els cambrers, personal de sala i els productors dels aliments de qualitat i quilòmetre zero.