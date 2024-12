L’alumnat de Catarroja de segon cicle d’Infantil i Primària ja han tornat a les aules

El regidor d’Educació, José Cuberos, explica que s’ha treballat conjuntament amb la comunitat educativa per reobrir els centres amb la rapidesa

Demanen a la Conselleria d’Educació una solució ràpida i segura perquè tot l’alumnat de Catarroja torne a la normalitat com més prompte millor, però sobretot amb seguretat

El regidor d’Educació, José Antonio Cuberos, posa en valor les gestions per tornar a l’escola i reivindica a Conselleria celeritat per a la tornada als centres de l’alumnat de l’IES Berenguer Dalmau, del CEIP Vil·la Romana, del Conservatori professional de Música i del Centre Integral de Formació professional, i ajudes per a reobrir les escoletes d’infantil.

El CEIP Joan XXII i el CEIP Paluzié han estat els dos últims centres en acollir presencialment a l’alumnat de segon cicle d’Infantil i de Primària, amb el passadís d’aplaudiments i en el cas del CEIP Joan XXIII l’actuació del grup Ramonets, i en el CEIP Paluzié d’una Batucada. També l’alumnat del CEIP Paluzié s’ha trobat amb la sorpresa d’un mural del col·lectiu artístic Unlogic, coordinat per Greenpeace, que fa homenatge a l’artista Cristina Durán, premi nacional de còmic i també veïna de l’Horta Sud i afectada per la DANA. Aquest col·lectiu ha estat ajudant en la neteja i recondicionament del CEIP Paluzié.

Anteriorment, van ser els centres concertats Larrodé, San Antonio I i II els que van obrir les portes i ja la setmana passada el CEIP Bertomeu Llorens, i el CEIP Jaume I, amb l’actuació de benvinguda de Dani Miquel, els que van estar operatius presencialment. El CEIP Vil·la Romana, que l’alumnat està reubicat al CEIP Bertomeu Llorens i al CEIP Jaume I, queda a l’espera de la reforma integral de l’edifici.

El regidor d’Educació, José Cuberos, explica que «s’ha treballat conjuntament amb la comunitat educativa per reobrir els centres amb la rapidesa més gran però amb seguretat per al professorat i per a l’alumnat, amb comunicacions constants amb la direcció general d’Infraestructures Educatives».

En aquest sentit, el regidor Cuberos manifesta «la reivindicació constant que des del servei d’Educació exercim a la D.G. Infraestructures Educatives de la Generalitat perquè donen solució a l’IES Berenguer Dalmau i al CEIP Vil·la Romana amb la complicitat de les AMPES i del món educatiu» i agraïx als centres concertats del poble, «la seua disposició a acollir a l’alumnat reubicat del Berenguer Dalmau».

Respecte a Secundària, el CC Sant Antoni I i el CC San Antonio II funcionen presencialment tant en Secundària com en cicles formatius, mentre que l’alumnat de l’IES Berenguer Dalmau i del CC Larrodé d’ESO segueixen en classes en línia, i el Batxillerat i cicles formatius del Berenguer Dalmau estan reubicats a Florida i a l’IES Massanassa respectivament.

«Demanen a la Conselleria d’Educació una solució ràpida i segura perquè tot l’alumnat de Catarroja torne a la normalitat com més prompte millor, però sobretot amb seguretat», assenyala el regidor.

Així mateix, el regidor demana que les ajudes a les escoletes infantils del poble arriben per poder fer front a les adequacions i reobrir el primer cicle d’infantil. Cuberos recorda que també falta reobrir el Conservatori Professional de Música José Manuel Izquierdo i el Centre Integral de Formació Professional, «sense oblidar la reivindicació del segon institut per a Catarroja i totes les millores que calguen per als centres educatius de Catarroja», destaca el regidor d’Educació, José Antonio Cuberos.