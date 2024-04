La Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes addictives de Catarroja col·labora amb els centres educatius amb programes com ‘Pantalles fora’, ‘Termòmetre digital’ o ‘Automedicació’,

«Per la prevenció escolar amb projectes d’integració educativa que alerten des de l’ús inadequat de la tecnologia o substàncies perilloses». Explica la regidora de Ciutat Educadora, Núria Blanch

El departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Catarroja, a través de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes addictives (UPCCA). Desenvolupa actuacions als centres escolars «amb l’objectiu d’evitar conductes lligades a un mal ús de la tecnologia i consum de drogues. Per promoure hàbits de vida saludable i una cultura comunitària de la salut». Explica la regidora de Benestar Social i Ciutat Educadora, Núria Blanch.

«L’escola és l’entorn més important per al desenvolupament de la prevenció i és un escenari clau per a realitzar intervencions de promoció de la salut a tots els àmbits. Ajustant els seus objectius i metodologia a les característiques específiques de l’alumnat des de Ciutat Educadora», explica el regidor d’Educació, Jose Cuberos.

La regidora de Ciutat Educadora, Núria Blanch afig que «pensem en la joventut i les seues problemàtiques des d’un punt de vista transversal. Per això parem atenció a les situacions que hui en dia més preocupen a les famílies, com són la salut emocional i les habilitats bàsiques per a la vida».

S’han realitzat més d’un centenar de jornades amb els tallers d’Educació Emocional per evitar conductes disruptives tant dins com fora de l’àmbit escolar, ‘I tu, què penses? Pantalles fora’ per fer reflexionar a l’lumnat sobre la qualitat del temps i els usos d’Internet o de qualsevol dispositiu electrònic.

Amb l’activitat ‘El teu punt’ es pretén canviar la percepció d’innocuïtat del consum de l’alcohol per l’àmplia acceptació i el seu marcat caràcter social. ‘Estàs al dia’ per fomentar l’autoreflexió sobre el paper que exerceixen com a agents en la xarxa en crear identitats en línia. Comunicar-se i construir vincles socials.

‘Nucs: cànnabis i tabac’ desmitifica les creences sobre el particular model de consum. Amb ‘Sense filtres’ per aprendre sobre la cultura visual i reflexionar sobre la mateixa mirada en un moment en què les imatges transmeten valors, creences i estereotips.

L’últim taller realizat ha estat al CEIP Bertomeu Llorens, a petició de l’AMPA, amb el tema ‘L’automedicació: ús responsable, cingleres de la seua pràctica’.