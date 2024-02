L’alumnat de Cullera planta i apadrina 450 pins a la muntanya 

L’Ajuntament promou aquesta iniciativa de reforestació que també contempla la instal·lació d’un sistema de reg a goteig per part de l’estudiantat del cicle formatiu de jardineria

Un total de 450 xiquetes i xiquets dels centres escolars de primària de Cullera han plantat i apadrinat un arbre a la lloma de la muntanya de la localitat.

L’acció, emmarcada en la programació del Dia de l’Arbre i que s’ha dut a terme durant la darrera setmana. Enceta un procés de reforestació de l’entorn al mateix temps que inspira valors de cura ambiental. Respecte pel medi ambiental i de pertinença amb el patrimoni natural de la ciutat.

El regidor d’Activitats Mediambientals, Víctor López, ha definit aquestes jornades com «activitats necessàries perquè l’alumnat de Cullera establisca vincles amb el patrimoni arbori. Es divertisca, conega i valore la importància que té el medi ambient i la sostenibilitat ecològica. Per als nostres paisatges i animals que conviuen amb nosaltres».

«Estem segurs que l’experiència apresa perdurarà en el temps. Mantindran el record i la responsabilitat de cadascun d’ells amb l’arbre que han apadrinat. Tot això contribuirà a un futur més verd i sostenible per al nostre municipi», ha afirmat l’edil López.

L’actuació també compta amb una segona acció programada, la qual s’està executant aquesta setmana. On l’alumnat del cicle formatiu de jardineria de l’IES Blasco Ibáñez adequa un sistema de reg a degoteig i fan ús d’hidrogel per poder retindre la humitat. Aquesta infraestructura proporcionarà la viabilitat necessària dels arbres, sobretot en els mesos d’estiu on l’exposició al Sol i les temperatures són més violentes. En aquesta línia, cal ressenyar que l’actuació també compta amb la col·laboració d’Aigües de Cullera.

Segons ha explicat el regidor responsable de l’activitat mediambiental del municipi. Aquestes pràctiques s’emmarquen en tota una sèrie d’actuacions i dins d’un procés de reforestació que se durà a terme a tota la lloma de la muntanya de Cullera, en el que també es pretén involucrar a la ciutat i col·lectius per tal de guanyar espais més verds i millorar els ecosistemes de fauna i flora autòctona.