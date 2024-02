L’alumnat de Foios converteix taps en bancs per al col·legi

Els i les escolars es consciencien sobre la importància de reciclar amb aquesta activitat impulsada en les VII Jornades Foios Ciutat Educadora

L’alumnat del CEIP Mare de Déu del Patrocini i del Rei En Jaume ha donat una nova vida a taps per a convertir-los en bancs per al col·legi.

L’alumnat del CEIP Mare de Déu del Patrocini i del Rei En Jaume de Foios ha donat una nova vida a taps. Per a convertir-los en bancs per al col·legi. Una iniciativa que té com a objectiu conscienciar-se sobre la importància de reciclar i reutilitzar residus.

L’activitat és part del resultat d’un taller celebrat el passat 29 i 30 de novembre, durant les VII Jornades Foios Ciutat Educadora. Els i les escolars de 3r i 4t de Primària van realitzar clauers i altres manualitats amb una màquina tèrmica per a reciclar plàstic.

Per a comprendre com podem cuidar el medi ambient reciclant i reutilitzant residus. Aquest alumnat i el de la resta de cursos dels col·legis es van comprometre a recollir taps de casa. És amb aquests amb els quals s’ha realitzat un banc per a cada col·legi. Que va ser lliurat ahir pel regidor d’Educació de Foios, Juanjo Civera.

“És fonamental que, des de casa i les aules, les generacions més joves comprenguen que cada xicotet gest compta per a cuidar el planeta. Aquesta iniciativa és un exemple molt senzill del fet que si tots contribuïm. Podem donar una nova vida a residus que anàvem a tirar al fem”, ha destacat Civera.

El CEIP Rei En Jaume i el Mare de Déu del Patrocini compten així amb nou mobiliari perquè els seus estudiants recorden cada dia que cuidar el medi ambient és tasca de totes i tots.