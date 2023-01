L’alumnat de Quart de Poblet celebra el Dia de l’Arbre amb la plantació de diverses espècies

Els xiquets i xiquetes són els protagonistes del dia plantant exemplars d’arbres i realitzant activitats com “L’arbre dels desitjos”

“Desitge que es recicle paper”, “Desitge que tothom reutilitze” “Desitge que no contaminen els boscos i que es cuide la naturalesa”. Aquestes són només algunes de les frases que l’alumnat de Primària del Col·legi de la Constitució de Quart de Poblet. Ha escrit en els seus dibuixos de fulles que han retallat i penjat en el “Arbre dels Desitjos”.

Però, sens dubte, un dels moments més esperats per a celebrar el Dia de l’Arbre ha sigut quan Alfonso. Membre experimentat del Servei de Jardineria Municipal, plantava l’Arbre dels Fanalets. Una espècie molt original que donarà ombra als escolars en els mesos més calorosos. En aquesta activitat ha sigut present la regidora d’Educació, Consue Campos.

En tots els col·legis de Quart de Poblet s’han plantat arbres de diferents espècies i realitzat activitats.

Però no sols en La Constitució. En tots els col·legis de Quart de Poblet s’han plantat arbres de diferents espècies i realitzat activitats. Els xicotets i xicotetes, així com els i les més majors de l’ESO i Batxiller s’han implicat amb tota la il·lusió en aquesta iniciativa. Que ja és una tradició en la localitat de l’Horta Sud

La regidora de Cultura, Cristina Mora així com el regidor de Medi ambient, Juan Medina, han acudit a altres centres escolars i acompanyat a l’alumnat i als membres del Servei de Jardineria Municipal en les diferents iniciatives desenvolupades.

Cada centre ha triat l’arbre que desitjava i l’elecció de la seua ubicació s’ha realitzat pensant en les seues necessitats. En el col·legi Sant Enric, per exemple, s’ha plantat Grevillea Robusta, de la família del roure en la zona sud del pati. Amb la intenció que proporcione ombra quan la calor referme i generar un espai agradable.

L’institut La Senda ha optat per un exemplar de “Quercus ílex” o alzina. Mentre que els col·legis María Moliner i Sagrat Cor i la guarderia Ninos compten ara amb “Cupressocyparis leylandii”. De la família dels xiprers; l’IES Riu Túria per “Celtis australis” o lledoner. En Molí d’Animeta s’ha plantat “Koelrreuteria paniculata”, més conegut com a “Saboner de la Xina”. Mentre que en l’IES Faitanar ara hi ha un “Cercis silicuastrum”, popularment anomenat “Arbre de l’amor i en Betania, un Citrus Llima.

Quart de Poblet ha rebut nombroses distincions per la seua contribució a cura del mediomabiente

Cal destacar la gran labor que realitza l’Ajuntament de Quart de Poblet que ha rebut nombroses distincions per la seua contribució a cura del mediomabiente. Així com a la preservació de la flora. Precisament, en l’última edició del certamen Vils en Flor, el municipi va ser premiat amb quatre Flores d’Honor. Per la seua ferma aposta per cuidar el patrimoni natural i paisatgístic i potenciar espais biosaludables. El guardó reconeix un any més el treball que realitza la localitat, ja que sempre ha sigut distingida des que participa en el certamen encara que enguany ha obtingut una flor més que anys anteriors.

Aquesta iniciativa internacional, impulsada en la Comunitat Valenciana per l‘Associació Professional de Flores, Plantes i Tecnologia Hortícola, es tracta d’un programa anual que reconeix en forma de guardons, anomenats `Flors d’ Honor´, la trajectòria i les accions empreses pels municipis de la Comunitat per a conservar i incrementar el patrimoni cultural i paisatgístic.

La localitat ha sigut premiada des que participa, en concret va rebre, tant en 2019 com en 2020 i 2021, tres `Flors d’Honor´ d’un màxim de les quatre que es poden concedir.

Quart de Poblet ha incrementat el nombre de zones verdes amb més de 2000 nous arbres plantats i ha fet nombroses campanyes de conscienciació ciutadana en aquesta matèria, així com en la gestió de residus i altres mesures implantades per a millorar el Medi ambient.

Alguns dels principals entorns biosaludables de la localitat, que compta amb un dels pulmons verds més importants de la zona, són el Parc de ribera del va riure Túria, a més del Parc de San Onofre, el de la Gran Poma, Vaig moldre de Vila, Vaig moldre d’Animeta, etc.

Quart de Poblet compta amb quasi 300.000 metres quadrats de zones verdes, la qual cosa suposa quasi set metres quadrats per habitant.