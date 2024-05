Els 20 alumnes-treballadors realitzaran actuacions a l’espai públic del municipi

Aquest taller d’ocupació té un doble vessant pel que fa a beneficis per a la ciutadania

L’alumnat del taller d’ocupació de paleta i jardineria de l’Ajuntament de Manises, organitzat per la Regidoria de Promoció Econòmica, junt amb Espai Labora Manises, ha iniciat ja les pràctiques per a aplicar, en les pròximes setmanes, els coneixements apresos en actuacions reals en l’espai públic del terme municipal.

El regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manises, Rafael Mercader, ha assegurat que “aquest taller d’ocupació té un doble vessant pel que fa a beneficis per a la ciutadania, ja que, d’una banda, ofereix una oportunitat molt valuosa per a l’alumnat perquè els proporciona estímuls positius i motivació per a la incorporació al mercat laboral una vegada acabe el projecte i, per l’altra banda, repercuteix directament en la millora de la ciutat, mentre aprenen dos oficis”.

A més de permetre formar en dos professions molt concretes (obra de paleta i jardineria), contribuir a perfeccionar les seues habilitats i obtindre les seues certificacions corresponents, aquest taller d’ocupació aportarà un benefici directe sobre l’espai públic de Manises, ja que l’alumnat de cada disciplina portarà a la pràctica allò aprés durant les classes teòriques, amb actuacions en dependències municipals, així com en carrers, places i jardins de la localitat de l’Horta Sud.

En la categoria d’obra de paleta, que inclou les formacions “Operacions auxiliars d’obra de paleta de fàbriques i cobertes de nivell 1″ i “Paviments i obra de paleta d’urbanització de nivell 2″, l’alumnat posa en pràctica, entre d’altres, les tasques següents: anivellat i emplomat de regles telescòpics; elaboració de pastes, morters, adhesius i formigons; instal·lació i retirada de mitjans auxiliars, neteja i manteniment de talls; i replanteig, treta d’esquadres i realització de pilars amb rajola bresca i barandats amb rajola del set.

Pel que fa a l’especialitat de jardineria, que inclou les certificacions “Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria de nivell 1” i “Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes de nivell 2”, l’estudiantat posa en pràctica, entre d’altres, els treballs següents: inventari de palmeres i arbratge ornamental de parcs i jardins del municipi; pràctiques de germinat de llavors en entorn controlat; multiplicació vegetativa de plantes; i condicionament de les instal·lacions de l’hort urbà.

El programa mixt d’ocupació-formació ‘Taller Jove Manises 2023’ va incorporar el passat 2 d’abril 20 alumnes-treballadors al consistori i té una duració de dotze mesos. Les persones beneficiàries són joves menors de 30 anys (10 en cada especialitat) que van ser seleccionades a partir de candidatures que figuraven a la base de dades actualitzada que va facilitar Espai Labora Manises al Centre de Promoció i Ocupació de Manises, i era necessària l’activació com a demandants d’ocupació i estar inscrits al programa de Garantia Juvenil.