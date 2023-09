Al llarg de tota la provincia, han sigut molts el centres educatius que han celebrat concentracions. Durant el matí d’aquest dilluns, per tal de demanar solucions respecta a les deficiències que registres els autobusos que transporten als xiquets i xiquetes usuàries dels centres educatius especials

Com és el cas del Carmen Picó d’Alzira. Un altre de molts centres afectats per la falta d’autobusos que reuneixen les condicions adequades. Per tal de transportar a les persones usuàries amb total seguretat.

Eva María Casas, membre de l’AMPA del Carmen Picó d’Alzira, i mare afectada, ha declarat a Grup Televisió, junt a altres mares i familiars de les persones usuàries del centre escolar. Que porten dues setmanes sense un servei òptim en cap de les sis rutes. De les qual disposen ja que les rampes estan trencades o no en tenen. Per tal que les cadires de rodes tinguen accés al vehicle, i en uns altres faltes els ancoratges per a les mateixes.

Algunes de les mares assistents a la concentració no han dubtat en assegurar que amb la darrera companyia de transport no hi ha hagut mai cap problema. Fan responsable a la Conselleria d’aquests problemes que acaben assumint els pares i mares, encarregats de portar als fills i filles a les classes. Afirmen que aquesta és una situació insostenible per a les famílies i l’alumnat que encara no ha pogut iniciar el curs.

Aquesta és la raó que ha provocat portar a terme la concentració celebrada hui dilluns a les portes del CEE Carmen Picó.