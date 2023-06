L’ampliació Nord del port i el València CF en el punt de mira del govern valencià

L’ampliació Nord del port i la problemàtica amb el València Club de Fútbol són dos temes damunt la taula del govern valencià. En primer lloc, l’ampliació del port compta amb la negativa de Compromís. Perquè no es tenen garanties mediambientals i, de la banda del Partit Popular, compta amb el recolzament per els llocs de feina que podria crear.

Pel que fa a la problemàtica del València Club de Fútbol, tots dos representants polítics són fidels a l’afició i al club i mantenen una postura ferma de cara a la direcció que es deuria prendre en el futur.

Tant si parlem de l’ampliació del port, com si parlem del València Club de Fútbol esperem que el govern trobe una solució conscient, legal. Que siga de gust per a la majoria de persones.