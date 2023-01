L’aqüeducte Tajo-Segura és un pla irrenunciable per a Ximo Puig

Durant el cap de setmana, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitat la ciutat de Cullera. Una visita en la qual ha estat acompanyat per l’alcalde de la població Jordi Mayor entre altres personalitats i mitjans de comunicació.

Puig, s’ha referit al transvasament Tajo-Segura, assegurant que l’aigua no pot ser motiu de confrontament. Permanentment, i que l’objectiu de les seues reivindicacions és el de garantir el subministrament per a tota la població. El president del consell ha destacat que l’aigua és una font imprescindible per a la ciutadania, l’economia i sobre tot per als regants. Ha assegurat que l’horta d’Europa no ha d’estar afectada pels retalls.

El responsable del Consell ha subratllat que respecte a l’aqüeducte Tajo-Segura hi ha que buscar un equilibri. Tant mediambiental, econòmic i ocupacional, tot allò des del diàleg. Puig, afirmava que són conscients del canvi climàtic i que el què es planteja no és una possibilitat irracional a l’hora de complir amb un cabdal ecològic i necessari per al riu aprofitant l’aigua disponible.