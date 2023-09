L’arena del fons de la mar serà l’encarregada de regenerar les platges

En un esforç per combatre la constant regressió de les platges en Palmeres, Perelló i Mareny de Barraquetes, s’ha revelat una solució prometedora.

La falta d’arena i la urbanització desenfrenada han exacerbat aquest problema des de la dècada dels 80. Agreujat encara més per les obres d’expansió del Port de València.

En una reunió recent entre els alcaldes d’aquestes localitats i les autoritats de Costes, segons informa l’alcalde de Sueca Dimas Vázquez, s’ha plantejat la possibilitat d’utilitzar arena especial extreta del fons de la mar per a revitalitzar aquestes platges. Els tècnics de Costes argumenten que aquesta arena posseeix propietats úniques en termes de densitat i grandària, la qual cosa la fa especialment efectiva.

L’objectiu és recuperar uns 45 metres addicionals de platja, restaurant la situació a la qual es trobava en els anys 60. A més, aquesta solució promet mantindre aquesta superfície d’arena durant aproximadament 40 anys. La zona d’acció urgent és des de la Gola del Perelló fins la Gola del Mareny de Barraquetes.

L’eficàcia d’aquest enfocament ja s’ha demostrat en altres zones costaneres com en El Saler i La Garrofera, on actualment s’està implementant. L’estudi ha sigut dut a terme per experts de l’Institut Hidrològic de la Universitat de Cantàbria i ha dissipat les preocupacions dels alcaldes.

S’ha sol·licitat una reunió amb la Direcció General d’Avaluació Ambiental. Per a discutir el finançament del projecte i accelerar els terminis el màxim possible, confiant a obtindre prompte la declaració d’impacte ambiental.