Des de l’associació Torrent de Paraules s’ha organitzat el I Festival Internacional de Tango a la ciutat de l’Horta. Durant aquest s’han celebrat diferents activitats organitzades per al mateix. Tenint en una d’elles la participació de la cantant argentina Graciela Di Palma i del valencià Miguel García.

Pel que fa a l’activitat que han conduit tots dos ha sigut un recorregut per la història del tango. Durant aquest itinerari han fet parades per regalar una xicoteta mostra del seu art musical.

En quant a Graciela, té una trajectòria musical de més de 30 anys. Tot i que afirma que la seua família per part de pare tenien bona veu, no eren artistes. La cantant no pensa que açò siga cosa de família, sinó que o naixes per a ser artista o per a ser altra cosa.

Per la seua part, Miguel García afirma que no s’ha sentit mai artista, però que, en un moment donat, ho va provar i li va eixir bé. Després d’açò sent il·lusió per cantar i afirma que quan una persona té il·lusió per les coses, es nota.

Aquest primer festival internacional de tango compta amb una selecta exposició de pintures, les quals podran gaudir fins el proper 30 de juny a la primera planta de la casa de la dona de Torrent.