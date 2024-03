L’art faller pren vida a Picassent amb Exposició del Ninot 2024

Un recorregut pel món de la creativitat fallera

Tradició i innovació es donen la mà en una mostra única

El Refugi Cultura de Picassent es converteix en l’epicentre de l’art faller amb l’arribada de la esperada Exposició del Ninot 2024.

Aquest esdeveniment emblemàtic, que posa de manifest la creativitat i destresa dels artistes fallers. Obre les seves portes per mostrar al públic una selecció impressionant de ninots que captiven amb la seva originalitat i detalls meticulosos.

Des dels ninots més clàssics, que nodreixen el nostre imaginari col·lectiu amb les seves escenes costumistes. Fins als dissenys més avantguardistes que redefineixen els límits de l’art faller, tots ells converteixen l’exposició en una experiència única i enriquidora.

Els visitants tenen l’oportunitat d’immergir-se en el món efímer i vibrants de les falles. Admirant la destresa dels artesans que donen forma als ninots amb maestratge i passió.

Aquesta celebració de la creativitat i la cultura local no només ens recorda la importància de les festes falleres com a patrimoni immaterial. Sinó també la seva capacitat per evolucionar i adaptar-se als temps actuals.

L‘Exposició del Ninot a Picassent és molt més que una simple mostra d’escultures de cartó pedra; és un testimoni viu de la identitat i el esperit festiu

A través dels ninots, aquesta festa cobra vida, transportant-nos a un univers de colors, tradicions i emocions que ens recorden el valor de la nostra cultura i la seva capacitat per emocionar i sorprendre.