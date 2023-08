L’art pren els carrers de Riola: un viatge cultural i social”

Transformació urbana: Riola es converteix en una galeria d’art a cel obert

Murals d’artistes prestigiosos a la nova sala multi-usos de l’Ajuntament de Riola

En els últims anys, moltes poblacions s’han integrat en el projecte de convertir els seus carrers en una galeria d’art. Façanes, portelles, murs i edificis tant públics com privats s’han convertit en llenços urbans, reflectint el compromís amb la cultura i l’art.

La localitat de Riola és un clar exemple d’aquesta iniciativa. Segons ha explicat l’alcaldessa de Riola, Judith Capellino, aquest és un projecte que va néixer amb l’objectiu d’impregnar els carrers de cultura, omplir-los d’art amb colors, història i tradició. Actualment, alguns dels murals distribuïts per la població parlen de temes diversos com la saviesa de la gent gran, la soledat, la companyia o les tradicions culturals i socials.

Capellino també ha compartit plans emocionants per a una de les sales més conegudes de Riola, ara propietat de l’Ajuntament. Aquest espai està destinat a ser una sala multi-usos que incorpora al seu interior murals de prestigiosos artistes.

Els artistes han volgut plasmar les seues obres d’una manera única, amb referències a figures icòniques. Entre les obres més notables, es troben la imatge de Marilyn Monroe, Nino Bravo i les mans d’un dels grans guitarristes del nostre país.

L’art als carrers de Riola representa una forma innovadora de connectar amb la cultura local i una oportunitat per experimentar l’art en un entorn diferent. Aquesta iniciativa demostra que l’art no es limita a les galeries o museus, sinó que pot ser accessible i visible per a tots en els espais públics. Riola és un exemple a seguir en la promoció de l’art i la cultura.