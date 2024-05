L’artista local Moris Bosa presenta el seu treball a Alzira amb una mostra d’escultures

La Casa de la Cultura d’Alzira ha acollit la inauguració de l’exposició ‘Vaig amb tot’, de l’artista local Moris Bosa, escultor italià que va arribar ja fa 20 anys a la ciutat.

Una mostra del treball de Bosa amb els contorns, les corbes i els buits, així com els diferents materials, des del marbre de carrara fins a la fusta o l’alumini.

L’exposició fa un recorregut per distintes col·lecions de Bosa amb l’objectiu de presentar el seu treball a Alzira. Des d’una sèrie figurativa amb elements característics de l’horta valenciana, com les espardenyes, la llima, l’aixada o la carabassa, fins a la col·lecció ‘Fils’ que incideix en les diferents etapes de la vida d’una persona, passant per altres figures.

Bosa forma part d’un nou col·lectiu d’artistes abstractes creat a Alzira, anomenat Atelier. El restaurador i escultor assegura que allò que més li agrada és estar en contacte amb la pedra i superar reptes. Pel que fa al nom de l’exposició, ‘Vaig amb tot’, està inspirat en una de les obres, al·legoria de la societat actual.

La mostra estarà oberta fins al 1 de juny a la Casa de la Cultura d’Alzira.