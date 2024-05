Més de 400 convidats han assistit a la inauguració oficial de l’Aspar Circuit de Guadassuar, la primera acadèmia global de motocisclisme, que va obrir les seues portes el 15 de maig.

Entre les autoritats que han visitat les instal·lacions, el president de la Generalitat, Carlos Mazón; la portaveu del Consell, Ruth Merino; el president de la FIM, Jorge Viegas; el vicepresident segon de la FIA, Manuel Aviñó; el president de la Càmera de Comerç de València, José Vicente Morata i l’alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch. També socis com el president de Mercadona, Juan Roig.

Amb un complex esportiu de 370.000 metres quadrats, el quatre vegades campió del món Jorge Martínez Aspar tanca un cicle just on el va començar fa 45 anys, en Guadassuar, amb l’objectiu de formar a les noves generacions de pilots i mecànics de competició. Així, l’Aspar Circuit albergarà l’escola de pilots Aspar KSB Sport i l’Aspar Technical Academy per a l’alumnat de mecànica de competició. Les instal·lacions compten a més amb un museu, restaurant, terrassa i sala d’infermeria.

El circuit estarà obert de dimarts a diumenge. S’ofereix la possibilitat de rodar amb moto pròpia en la pista principal, llogar els traçats per a entrenaments privats i allotjar esdeveniments, presentacions de producte, convencions i qualsevol altra activitat que les empreses vulguen fer realitat.

La terrassa de l’edifici principal de l’Aspar Circuit ha sigut l’espai escollit per a la inauguració, on els assistents han pogut veure de prop les motos dels distints equips de l’Aspar Team, junt als pilots de cadascuna de les categories, després de visitar el Museu Aspar. L’acadèmia ja està en marxa i l’Aspar Circuit es prepara ara per a acollir el seu primer gran esdeveniment del motor: els FIA Motorsport Games que acollirà valencia del 23 al 27 d’octubre.