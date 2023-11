L’entitat va presentar els canvis més destacats de l’associació i les millores tecnològiques per a fomentar el teixit comercial i empresarial de la població

Carlos F. Bielsa “Tindre una associació del comerç fort com CEM, que impulse i active les necessitats del nostre comerç local de proximitat, és molt important per al desenvolupament de Mislata”

Dimarts passat, 7 de novembre, es va celebrar en el centre Majors Voluntaris Maestro Palau la presentació de la nova etapa de l’associació de Comerços i Empreses de Mislata, CEM. L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, membres de la corporació municipal i més de 120 representants de comerços, empreses, hostaleria i persones treballadores autònomes de la ciutat.

Bielsa va destacar la importància i riquesa del comerç del municipi, la labor de CEM i el suport des de l’Ajuntament en la promoció de tot el teixit comercial del municipi. “Ara comença una nova etapa en la qual l’Ajuntament serà ací per a ajudar a desenvolupar els seus molts projectes positius, que tenen per a la nostra ciutat”.

Fundada en 1996 com ACEM, la renovada associació amplia la seua labor per a ajudar al desenvolupament del teixit comercial i professional de la localitat. Amb el suport de l’Administració, així com assessorar les i els associats i oferir-los una gran varietat de serveis i activitats per a la seua promoció. “El canvi més destacat d’aquesta nova etapa de CEM és a més de les millores tecnològiques, la inclusió en aquesta associació dels autònoms. Que no tenen un negoci a peu de carrer i que gràcies a aquest servei es poden assessorar, informar d’ajudes o subvencions i publicitar el seu negoci”, segons explique el president de l’associació Franco Marasco.

L’associació de Comerços i Empreses de Mislata ofereix una gran varietat de serveis i activitats per a tots els seus associats i ha anat actualitzant-se amb diferents eines com la seua plataforma digital, on es poden trobar tots els negocis associats, i potenciar les seues oportunitats de negoci.