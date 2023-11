L’Associació de jubilats El Júcar celebra la Setmana Cultural

La Setmana Cultural de l’Associació de Jubilats del Júcar d’Alzira, és un referent per a les persones grans de la ciutat amb els prop de 500 socis que gaudeixen de cadascuna de les activitats programades durant aquesta setmana de novembre.

Jornades en les quals se celebren campionats de jocs com parxís, truc o dòmino, com també se porten a terme xerrades sobre salut o la protecció ha s’ha de tenir davant un possible frau.

Així ens ho ha contat Enrique Ribera, president de l’Associació de Jubilats el Júcar

La setmana Cultural culmina amb l’entrega dels trofeus als guanyadors dels campionats de les activitats i una xocolatada per a totes i tots els membres de l’associació.