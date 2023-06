Des de l’associació de Jubilats i Pensionistes de Beniparrell s’ha organitzat un berenar per als seus socis. Des de la directiva de l’associació afirmen que aquest no és l’únic que fan al llarg de l’any. Sinó que per octubre n’organitzen un altre, però també, per gener, fan un dinar de tancament d’exercici.

Tot i això la presidenta, Pepita Casany, ens comenta que fan gran varietat d’activitats al llarg de tot l’any. Com, per exemple, tallers de memòria, de pintura, de ceràmica, d’informàtica per a saber emprar els dispositius electrònics, i, inclús de ioga per a majors.

L’activitat, ens comenta una sòcia, va caure durant i després de la pandèmia, per les mesures de seguretat que havien de seguir, i perquè eren població de risc. Tot i això ens parla amb optimisme perquè s’està tractant de recuperar, a poc a poc, el moviment que havia amb anterioritat i que els animava a eixir de casa per a, per les vesprades, jugar a cartes o al parxís i, per les nits, sopar i ballar.