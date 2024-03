L’Associació Local Contra el Càncer de Sueca oferix els seus tradicionals bunyols solidaris per a recaptar fons que ajuden a la investigació

L’Associació Local Contra el Càncer de Sueca, amb la col·laboració de l’Ajuntament, a través de la Regidoria de Comerç i Mercats, oferirà durant el dia de hui i demà dissabte 2, en el mercat central, bunyols solidaris amb l’objectiu de recaptar fons que ajuden a la investigació contra la malaltia.

Es tracta d’una iniciativa de l‘associació que es realitza des de fa anys. Que compta sempre amb una gran acceptació per part de la ciutadania. “Són dos dies de molta faena, però és molt gratificant perquè la gent es bolca i acudix a comprar-los massivament. Comptem amb el patrocini de l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Mercats. Estem molt satisfetes amb la resposta que s’obté tots els anys”, ha explicat la presidenta de l’Associació Local Contra el Càncer de Sueca, Sacra Ortells.

En l’última edició dels bunyols solidaris es van aconseguir recaptar més de 2.000 euros. Amb la venda de 400 dotzenes. Una quantitat que es destina íntegrament a la investigació, a la prevenció i també a facilitar els desplaçaments o les residències mentres duren els tractaments.

Acció solidària

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; la regidora de Comerç, Manoli Egea. Una gran representació del govern municipal, han acudit al mercat per a mostrar tot el seu suport a la iniciativa solidària de l’associació. “És d’admirar la labor tan fonamental que realitzen al llarg de l’any. Per això, vull agrair a la seua presidenta, a totes les seues membres i a totes les persones que estan hui ací. El seu treball altruista en favor dels altres.

Des de l’Ajuntament, i més concretament des de la Regidoria de Mercats i Comerç, compten amb tota la col·laboració per a esta acció solidària. Per això, m’agradaria animar a la ciutadania a acudir i contribuir a esta bona causa”, ha expressat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez. Per la seua part, la regidora de Mercats i Comerç, Manoli Egea, ha mostrat la seua satisfacció per l’èxit d’esta iniciativa any rere any, “cuinant una gran quantitat de bunyols boníssims amb una fi tan important i solidària com és la investigació contra una malaltia que ens pot afectar a tots. Per això, cal fer costat a l’associació i ajudar-los en tot el que els faça falta. Sempre l’Ajuntament de Sueca estarà a la seua disposició”.