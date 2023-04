Salvador Iñigo, president de l’Associació Mediambiental Murta i Casella d’Alzira. Ha fet unes declaracions al voltant de divers mesures que l’associació suggereix per millorar tant el paratge natural municipal de la Murta i Casella.

Incloent-hi mesures com l’eliminació d’una finca privada entre ambos parcs. A més també ha realitzat suggerències per a la millora de la ciutat com la millora de la via verda o el cuidat de la muntanyeta del salvador.