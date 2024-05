Som Visibles ha celebrat un berenar de sòcies per arrancar el programa d’actes amb motiu del Dia Mundial de la Fibromiàlgia, que es commemora cada 12 de maig.

Esta associació de l’Alcúdia està destinada a persones amb fibromiàlgia i fatiga crònica però també amb sensibilitat química múltiple, lupus, artrosis i artritis reumatoide.

L’objectiu de Som Visibles, com el seu nom indica, és visibilitzar la malaltia per acabar amb l’estigma que l’acompanya, així com recaptar fons destinats a la investigació. Per això, el col·lectiu treballa durant tot l’any amb tallers, xarrades, classes de pilate i ioga o el servei d’una psicòloga per a les seues sòcies.

Des de l’associació, insisteixen en la necessitat de crear espais on poder compartir temps de qualitat, no només per parlar de la malaltia, sinó també per divertir-se. Un acte revolucionari quan el teu dia a dia està marcat pel dolor constant.

La corporació municipal de l’Alcúdia també va estar present al berenar i va ressaltar la importància de la visibilització, agraïnt la tasca d’un col·lectiu que es dedica a aquesta tasca al llarg de tot l’any.

Les activitats de la Setmana de la Fibromiàlgia continuen esta vesprada amb l’actuació de l’humorista David Domínguez en el seu espectacle ‘El raro de los 90’. Serà a les 20 hores a la Casa de la Cultura de l’Alcúdia i l’entrada és un donatiu de 5€. Divendres 10 de maig, Som Visibles estarà al Mercat Municipal amb una taula informativa i dissabte 11, a les 10 del matí, la Plaça Tirant lo Blanc acollirà un esmorzar popular de coques amb cansalà.