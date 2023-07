L’associació SPORTSA celebra la VI Gala de l’Esport Salut Mental

L’auditori del Perelló acull este esdeveniment en el qual han participat 250 esportistes de tota la Comunitat amb problemes de salut mental



L’Associació Esportiva, Cultural, de Recuperació i Integració Social per a persones amb trastorn mental greu (SPORTSA) ha celebrat la VI Gala de l’Esport Salut Mental. Un esdeveniment que té com a objectiu mostrar, des d’una òptica oberta i multidisciplinària, la importància de l’esport. Com a eina d’intervenció en els processos de recuperació de les persones amb algun tipus de trastorn mental. L’acte, celebrat a l’auditori ‘José Antonio Gómez Marco’ del Perelló.

Ha comptat amb la presència de l’alcalde en funcions i regidor d’Esports de l’Ajuntament de Sueca, Julián Sáez.

L’alcalde del Perelló, José Codoñer; el regidor d’Esports de l’Ajuntament del Perelló, Óscar Torrado; i la fins ara Directora General de Salut Mental i Diversitat Funcional, Elena Albert.

Des de l’Associació SPORTSA, han agraït la col·laboració dels dos consistoris i de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives en esta gala que servirà. Un any més, “per a posar el colofó a un any d’èxits esportius, tant nacionals com provincials i locals, dels esportistes.

Es tracta d’oferir un reconeixement a tots eixos esportistes ‘anònims. Que, dia a dia, s’esforcen per aconseguir noves metes i sumar alegries per als seus equips. També volem mostrar el nostre agraïment a tots els voluntaris de l’esport que ens presten la seua col·laboració. En definitiva, esta gala suposa una espenta per a continuar demostrant la importància de l’esport dins de la Salut Mental”, han assenyalat des de l’organització.

Jornades esportives prèvies a la Gala de l’Esport Salut Mental

L’alcalde en funcions i regidor d’Esports, Julián Sáez, ha mostrat la seua satisfacció en comprovar l’èxit de participació que aconsegueix esta gala en totes les seues edicions. “La qual cosa demostra que apostar per l’esport suposa sempre un triomf. Vull felicitar especialment l’associació SPORTSA, de Sueca, per haver aconseguit que esportistes de tants llocs de la Comunitat. Gaudisquen practicant una gran varietat d’esports i, al mateix temps, contribuïsquen així a millorar la seua salut i a la lluita contra l’estigma”.

En les jornades esportives prèvies a la Gala de l’Esport Salut Mental. Han participat 250 esportistes amb problemes de salut mental pertanyents a la xarxa de recursos d’atenció psicosocial a persones amb trastorn mental greu de la Comunitat Valenciana. Entre ells, la Fundació SASM de Sueca. En la gala, a més dels trofeus corresponents als diferents campionats celebrat. S’ha entregat també el Premi SPORTSA, que en la seua sisena edició ha correspost al Grupo Slot Charter. Este guardó reconeix la labor d’entitats i mitjans de comunicació que destaquen pel seu treball en favor de la integració d’esportistes que pateixen problemes de salut mental.