L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i La Unió Llauradora critiquen la prohibició general de cremes agrícoles imposada per la Generalitat fins al 16 d’octubre

Qualificant-la de ‘contraproduent’ demanant que es consideren les realitats agrícoles i riscos meteorològics de cada zona.

Segons el secretari general d’AVA-ASAJA, Juan Salvador, esta mesura pot augmentar el risc d’incendis en deixar les restes de poda en el sòl durant sis mesos. La falta de diferenciació entre zones rurals i forestals, així com l’absència de mesures preventives, genera malestar i confusió en el sector agrari.

AVA-ASAJA sol·licita la possibilitat d’autoritzar cremes amb condicions de seguretat i un pla de subvencions per a trituradores. A més, insta les administracions a millorar la neteja de barrancs i espais forestals públics per a reduir el risc d’incendis.

Per la seua part, LA UNIÓ advoca per atorgar més competències als Ajuntaments per a gestionar les cremes i delimitar zones. Encara que la majoria ja no crema les restes vegetals, l’organització agrària assenyala que en alguns casos és necessari per motius fitosanitaris o de difícil accés per a la trituració.

Des de LA UNIÓ, també es proposa incentivar la ramaderia extensiva i pagar als agricultors per cultivar franges agrícoles limítrofes amb àrees forestals, com un servei ecosistèmic que beneficia a tota la societat.