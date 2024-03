L’exposició obri les seues portes del 26 de març al 26 de maig en el Saló Noble

L’Ateneo Mercantil acull la major exposició nacional sobre els Templers per a compartir els seus secrets i enigmes

Aquesta exposició, ideada com un viatge per la història de les ordres militars, inclou peces úniques i documents històrics com el “Processus contra Templers”

La mostra, de 600 m², compta amb la col·laboració de SCRINIUM i l’Arxiu Secret del Vaticà

Espases, enigmes i valentia, els cavallers més llegendaris de la història medieval arriben al cor de València. El Saló Noble de l’Ateneo Mercantil es convertirà del 26 de març al 26 de maig en l’escenari d’una exposició: “Templers i Altres Ordres Militars de la Península Ibèrica”. Per a oferir una immersió profunda en l’èpica història de l’Orde del Temple i la seua influència en la conformació dels regnes catòlics de la Península Ibèrica.

A través d’un meticulós recorregut per més de 600 m², els visitants podran explorar des de la Conquesta i la Reconquesta fins a l’enigmàtica fi de l’Orde Templer. Recolzats en peces d’armament, atrezzo, instruments de tortura, i documents històrics com el “Processus contra Templers”, la publicació que conté els textos originals del judici contra els Cavallers Templers, realitzat pel Papa Clement V. Inclou a més una còpia fidedigna del Pergamí de Chinón, trobat en 2001 a la Biblioteca Secreta del Vaticà, que reconeix la innocència i absolució de l’Orde del Temple.

Una mostra que recorre més de 200 anys d’història i que, a més d’educar, fascina a xiquets, joves i adults en revelar els secrets d’una de les ordres militars més llegendàries de la història.

L’exposició “Templers i Altres Ordres Militars de la Península Ibèrica” arriba a València ampliada, després de triomfar en ciutats emblemàtiques com Peníscola, Logronyo, Toledo, Cometes i Gijón, on va ser visitada per més de 300.000 persones. Organitzada per Cultura Entretinguda, en col·laboració amb SCRINIUM i l’Arxiu Secret del Vaticà, l’exposició estarà oberta al públic des del 26 de març al 26 de maig, en el Saló Noble de l’Ateneu Mercantil de València. La mostra no sols representa una oportunitat única per a explorar el llegat dels templers a València, sinó que també subratlla el compromís de Cultura Entretinguda amb la promoció de la cultura i el coneixement.

València i l’Orde del Temple

L’Orde del Temple va jugar un paper crucial en la història de València. Des de l’educació de Jaume I, qui va ser criat pels templers, fins a la seua participació en les campanyes per a la conquesta del Regne de València, la seua influència va ser tant estratègica com espiritual. De fet, l’ordre va rebre diversos encàrrecs de Jaume I com a agraïment pel seu suport, deixant una petjada inesborrable a la regió. Hui, el llegat templer a València perviu en el barri del Temple, un testimoniatge de la seua rica història medieval.

Horaris i entrades

L’exposició “Templers i Altres Ordres Militars de la Península Ibèrica” estarà oberta tots els dies laborables en horari matinal de 10.30 a 14.30 i de 16.30 a 20.30 hores a la vesprada. Els caps de setmana i festius pot visitar-se ininterrompudament de 10.30 a 21.30 hores. Les entrades poden adquirir-se a través d’https://expotemplarios.cliqueo.es/es o en les taquilles de l’Ateneu Mercantil.

Els preus per a dies laborables, de dilluns a dijous tot el dia, i divendres fins a les 14.30 h són: General (majors de 12 anys. 8,50 €); Reduïda (menors de 5 a 12 anys, jubilats, aturats, estudiants i carnet jove, 7,00 €); Pack Familiar (2 general + 2 reduïda 28,00 €). Els preus per a caps de setmana, festius i ponts són: General (majors de 12 anys. 9,50 €); Reduïda (menors de 5 a 12 anys, jubilats, aturats, estudiants i carnet jove. 8,00 €; Pack familiar (2 general + 2 reduïda. 32,00 €). Els menors de 5 anys tenen accés gratuït.

Sobre Cultura Entretinguda

Cultura Entretinguda, amb més de 30 anys d’experiència en el sector d’esdeveniments culturals, destaca per la seua dedicació a la creació d’exposicions que connecten al públic amb el patrimoni històric i cultural. L’empresa, que ha realitzat projectes a Espanya, Portugal, Itàlia, Mèxic, l’Argentina o Colòmbia, entre altres països, destaca pel seu enfocament en projectes de temàtica universal i d’història medieval ha portat a l’organització d’exposicions en múltiples països, sempre buscant oferir experiències immersives i educatives de la més alta qualitat.