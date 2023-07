L’Ateneu Mercantil de València la major exposició de Nino Bravo

L’Ateneu Mercantil de València acollirà del 28 d’agost al 29 d’octubre la major exposició de Nino Bravo

Amb motiu del 50 aniversari de la mort del mític cantant valencià

L’Ateneu Mercantil acull ‘Nino Bravo. L’exposició’, la mostra més completa del llegendari cantant a partir del 28 d’agost

· A més de mostrar els objectes més preuats del propi Museu Nino Bravo comptarà amb peces mai abans vistes cedides per col·leccionistes privats

L’exposició romandrà oberta ininterrompudament en el Saló Noble fins al 29 d’octubre

L’Ateneu Mercantil de València acollirà del 28 d’agost al 29 d’octubre la major exposició de Nino Bravo. De fet, serà la primera vegada que es realitza una exposició d’aquesta envergadura lluny del propi Museu Nino Bravo, a Aielo de Malferit. Literalment es trasllada bona part d’aqueixa mostra a l’Ateneu.

Per a això no sols comptarà amb els principals estris i objectes personals que s’exhibeixen en el Museu Nino Bravo. Sinó que s’exposaran peces úniques procedents de col·leccionistes privats. Objectes que seran cedits exclusivament per a aquesta exposició temporal i que no havien sigut mostrats abans. Com l’últim micròfon, per exemple, que va empunyar el cantant en una actuació en TVE al febrer de 1973. Peces que se sumaran a altres de gran valor professional i sentimental com la discografia inèdita de l’artista valencià editada a Llatinoamèrica, no a Espanya. Així com els premis que va rebre; vestits que va utilitzar en diferents concerts i en cançons per a la història com a ‘Lliure’; estris personals de gran valor, cartells dels seus gires, fotografies o vídeos inèdits.

“L’exposició valora la importància artística i històrica de Nino Bravo per a València i Espanya, i ens mostra la seua evolució com a cantant i mite a través de centenars d’objectes”. Recalca Darío Ledesma, comissari de ‘Nino Bravo. L’exposició’ i biògraf oficial del malmés cantant.

Una exposició única en l’Ateneu Mercantil coincidint amb el 50 aniversari de la seua mort.

Es tracta, sens dubte, d’una oportunitat única perquè tots els valencians i visitants de la ciutat puguen conéixer de prop la figura del millor cantant que ha donat la nostra terra i poder conéixer-li, a través de les que van ser les seues eines de treball com la seua portentosa veu, discografia, vestits i records personals i professionals. Una exposició única en l’Ateneu Mercantil coincidint amb el 50 aniversari de la seua mort. ‘Nino Bravo, l’exposició’ compta amb la col·laboració de la família de l’artista. Del Museu Nino Bravo, de ‘Destí Nino’ així com dels Ajuntaments de València i d’Aielo de Malferit.

L’exposició tindrà lloc en el Saló Noble de l’Ateneu, de 586 metres quadrats. En la mateixa es realitzarà un recorregut temporal i temàtic per l’obra i trajectòria professional de l’artista, a més de poder gaudir d’un espai visual i sonor en el qual es projectaran imatges i vídeos inèdits de Nino Bravo. Aquesta mostra forma part dels actes que l’Ateneu Mercantil de València ha preparat en els pròxims mesos per a commemorar els 50 anys de la mort de l’artista valencià.

Des de de la seua infància i joventut fins als seus èxits

L’exposició, al llarg del seu recorregut, es dividirà en diferents temàtiques on els visitants podran contemplar i conéixer millor les etapes i evolució d’aquest mite de la cançó. ‘Els inicis: Luis Manuel Ferri Llopis’, ‘La discografia de Nino Bravo’ -que exhibeix vinils, cassettes i CDs de molts països, així com els seus discos d’or i premis Olés de la Cançó– , o ‘Nino i València’, que desenvolupa tota l’etapa que li va vincular amb la ciutat que li va veure forjar-se com a persona i artista.

Quant a les peces de gran valor, mai abans exposades i cedides per col·leccionistes privats, destaca el vinil de ‘Porta d’amor’ editat al Perú (1971) que, per error, va ser publicat amb la imatge d’un altre artista en la seua portada i va haver de ser retirat del mercat. Igualment, la família de Nino Bravo aportarà per primera vegada documents inèdits fins ara, com els originals de l’oficina de contractació que va crear l’artista o el contracte que va signar amb Fonogram, la discogràfica amb la qual va gravar tots els seus discos.

Horari i preus

‘Nino Bravo, l’exposició’ obrirà les portes al públic del 28 d’agost al 29 d’octubre i romandrà oberta tots els dies des de les 10.00 hores fins a les 20.00 hores. El preu per al públic en general entre setmana és de 6 euros, amb entrada reduïda de 4 euros per a jubilats, socis de l’Ateneu i xiquets a partir de 8 anys. Per a xiquets fins als 7 anys l’entrada és gratuïta. El preu per a caps de setmana és de 7 euros, amb entrada reduïda de 5 euros per a jubilats, socis de l’Ateneu i xiquets a partir de 8 anys. Per a xiquets fins als 7 anys l’entrada és gratuïta. Les entrades per a l’exposició poden adquirir-se a través del següent enllaç: https://www.servientradas.com/espectaculo/entradas/160/nino-bravo-la-exposicion.html i en les pròpies taquilles de l’Ateneu Mercantil

Concert Tribut a Nino Bravo per la seua filla Eva Ferri

D’altra banda, l’Ateneu Mercantil no podia deixar escapar l’oportunitat d’homenatjar i posar en valor la figura del cantant amb aquesta exposició i, a més, comptarà amb un altre plat fort, que se suma a les diferents accions que s’impulsaran des de la nostra institució, com és el concert homenatge-tribute que realitzarem al costat de la seua filla Eva Ferri en el Teatre Ateneu el pròxim 24 de setembre, en el qual la seua filla xicoteta li cantarà al seu pare, al costat de Felipe Garpe i Sheila García.

Les entrades ja estan a la venda en taquilles de l’Ateneu i en línia en aquesta direcció. https://lc.cx/dkcdja